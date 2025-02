USA: Papst seit Amtsantritt sehr beliebt

Papst Franziskus, der seit bald 12 Jahren im Amt ist, hält von Beginn an bis heute bei den katholischen Gläubigen der USA hohe Beliebtheitswerte.

Das ergibt eine Zusammenschau von Umfragen des Instituts „Pew Research“ in den vergangenen 12 Jahren. „Pew“ hat die Meinung der Katholiken in den USA über den Papst seit 2013 untersucht und festgestellt, dass mindestens 80 Prozent der Katholiken des Landes „in 10 der 15 Umfragen“, die das Forschungsinstitut zu diesem Thema durchgeführt hat, eine positive Meinung über ihn geäußert haben.

Insgesamt halten 53 Prozent der erwachsenen Amerikaner Papst Franziskus für sehr oder überwiegend positiv. Damit erfreut sich der argentinische Papst, der am 13. März sein 12. Amtsjubiläum feiert, in den USA insgesamt größerer Beliebtheit als sein unmittelbarer Vorgänger Benedikt XVI. Die Zustimmungsrate des deutschen Papstes lag 2005, im ersten Jahr seines Pontifikats, bei 67 Prozent, 2007, 2008 und 2013 bei 74 und 2008 bei 84 Prozent. Im Gegensatz dazu lagen die Werte von Papst Franziskus zwischen 72 Prozent im Jahr 2018 und 90 Prozent im Jahr 2015.

Benedikt XVI. (2005-13) starb am Silvestertag des Jahres 2022, neun Jahre nach seinem Rücktritt vom Papstamt

Die neueste „Pew“-Umfrage

Die jüngste „Pew“-Erhebung zu den Ansichten der US-Katholiken über Papst Franziskus - bei der 9.544 Erwachsene online und telefonisch vom 3. bis 9. Februar befragt wurden, also nur wenige Tage vor der Einlieferung des Papstes in das Gemelli-Krankenhaus in Rom am 14. Februar - ergab, dass die Zustimmung zu Papst Franziskus auf 78 Prozent gestiegen ist, gegenüber 75 Prozent zur gleichen Zeit im letzten Jahr. Von 2020-2021 gaben 82 bis 83 Prozent der US-Katholiken an, Franziskus positiv zu sehen.

Sowohl Franziskus als auch Benedikt XVI. wurden in den „Pew“-Umfragen von Papst Johannes Paul II. übertroffen, dessen Bewertungen 1987 bei 91 Prozent und 1990 sowie 1996 bei 93 Prozent lagen.

