Franziskus: Respekt, Zuneigung und Fürsorge für die Würde jedes Einzelnen

Auch an diesem Samstag hat Papst Franziskus wegen seiner Bronchitis seine Gäste in seinem Domizil Casa Santa Marta empfangen. Unter anderen besuchte ihn das Exekutivkomitee des II. Internationalen Kongresses der Bruderschaften und der Volksfrömmigkeit, der im Dezember in Sevilla stattgefunden hat. Dessen Mitglieder lud Franziskus ein, mit ihren konkreten Solidaritätsprojekten – darunter ein Heim für Obdachlose - die „überbordende Liebe Gottes“ auszudrücken.

Die Teilnehmer des letzten Internationalen Kongresses der Bruderschaften und der Volksfrömmigkeit, der im Dezember vergangenen Jahres in Sevilla stattfand, haben sich zu einer Heilig-Jahr-Wallfahrt nach Rom aufgemacht. Bei einer Audienz am Samstag appellierte Franziskus an sie, „verrückt“ nach der Liebe zu Gott zu sein und die Würde eines jeden Menschen in den Mittelpunkt ihres Engagements zu stellen. Ähnlich hatte sich das Kirchenoberhaupt bereits in seiner Botschaft für den Kongress geäußert.

„Wie gut würde es uns tun, wenn, am Ende dieses Ereignisses, dessen erster Widerhall vor allem in den Familien zu hören wäre. Möge er als die ohrenbetäubende Stille eines Gebetes vernommen werden, das zu Tränen rührt, weil es aus dem Herzen kommt; sei es vor dem Bild des Titulars eurer Bruderschaft (…), sei es vor dem Tabernakel eurer Pfarrei oder eures Tempels, sei es am Krankenbett oder in der Gesellschaft der älteren Menschen.“

Respekt, Zuneigung, Fürsorge

Eines der ersten Früchte der von den Bruderschaften praktizierten „verborgenen Nächstenliebe“, die Franziskus bereits in seiner Botschaft an den Kongress in Sevilla gewürdigt und gefordert hatte, ist ein Heim für Obdachlose. Darauf bezog sich Franziskus, um seinen abschließenden Wunsch zu formulieren:

„Möge das Schlagen eines liebenden Herzens immer in diesem Werk zu hören sein. Sorgen wir dafür, dass die Gesellschaft und die Aufgenommenen durch ,Respekt, Zuneigung und Fürsorge‘ in diesem Heim wieder die einzigartige Würde eines jeden Menschen erkennen können (vgl. Enzyklika Dilexit nos, Nr. 169).“

