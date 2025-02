Papst hält zum zweiten Mal hintereinander nicht das Mittagsgebet

Der 88-jährige Papst Franziskus wird am Sonntag zum zweiten Mal hintereinander das traditionelle Mittagsgebet nicht halten können, teilte das vatikanische Presseamt mit. Stattdessen wird der Text seiner Ansprache schriftlich verbreitet.

Der 88-jährige Pontifex befindet sich seit dem vergangenen Freitag aufgrund einer komplexen Atemwegsinfektion und einer Lungenentzündung in der römischen Gemelli-Klinik.

Normalerweise spricht Papst Franziskus das Mittagsgebet sonntags um 12 Uhr vom Fenster des Apostolischen Palastes über dem Petersplatz. In der Vergangenheit hatte er sich im Krankheitsfall auch am Fenster des Krankenhauses oder per Video aus seiner Wohnung gezeigt. Doch diesmal bleibt er in der Klinik, um sich weiter zu erholen.

Am Samstagmorgen hat der Papst trotz seiner gesundheitlichen Probleme eine Reihe von Ernennungen vorgenommen, die vom vatikanischen Presseamt bekannt gegeben wurden. Er hat den Rücktritt von Benjamin Ndiaye von der pastoralen Leitung der Metropolitan-Erzdiözese Dakar (Senegal) aus Altersgründen angenommen und André Gueye, bisher Bischof von Thiès und apostolischer Administrator von Saint-Louis du Sénégal, zum neuen Erzbischof ernannt.

Zudem nahm er den Rücktritt von Andrés Stanovnik aus Altersgründen von der pastoralen Leitung der Metropolitan-Erzdiözese Corrientes (Argentinien) an und ernannte José Adolfo Larregain, bisher Koadjutor-Erzbischof derselben Erzdiözese, zu seinem Nachfolger. Schließlich nahm der Papst den Rücktritt von Ambroise Ouédraogo aus Altersgründen von der pastoralen Leitung der Diözese Maradi (Niger) an und ernannte Pater Ignatius Anipu von den Weißen Vätern, bisher Delegierter des Provinzials von Westafrika und Direktor des Institut de Formation Islamo-Chrétienne in Bamako (Mali), zum neuen Bischof derselben Diözese.

(vatican news -mg)