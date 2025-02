Papst empfängt junge orthodoxe Priester und Mönche

Papst Franziskus hat junge Priester und Mönche der autokephalen Ostkirchen im Vatikan empfangen und zu mehr Einheit unter Christen aufgerufen. Die „geteilten Christen“ seien „Scherben, die zu einer Einheit zusammengefügt werden müssen“, sagte das katholische Kirchenoberhaupt laut Redemanuskript.

Anlass des Treffens am 6. Februar 2025 war das 1700. Jubiläum des Konzils von Nizäa, das seinerzeit das gemeinsame Glaubensbekenntnis aller Christen formulierte. Dieses Credo betone in seiner ursprünglichen Fassung die Gemeinschaft, indem es die Formulierung „Wir glauben“ nutze, erklärte Franziskus. „Wie schön wäre es, wenn wir uns jedes Mal, wenn wir das Credo sprechen, mit Christen aller Traditionen verbunden fühlten.“

Bei der Audienz anwesend waren junge orthodoxe Priester und Mönche aus Armenien, Äthiopien, Eritrea, Ägypten und Indien, die sich zu Studienzwecken in Rom aufhalten. Franziskus erinnerte sie daran, dass der Glaube seine volle Einheit nur in der Gemeinschaft mit anderen finde. „Die Verbindung mit Gott führt über die Einheit unter uns Christen, die denselben Glauben bekennen“, so der Papst. In Anspielung auf das biblische Bild sagte er: „Wir tragen diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen.“

Papst Franziskus will im Mai 2025 in die Türkei reisen, um bei den Feiern des 1700. Jahrestages des Konzils von Nizäa I (325) anwesend zu sein.

(vatican news – gs)