Papst spricht mit EU-Außenverantwortlicher Kallas

Papst Franziskus hat an diesem Montag die neue Vizepräsidentin der Europäischen Kommission Kaja Kallas empfangen. Die Estin ist Hohe Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik.

Aufgrund einer Bronchitis empfängt der Papst derzeit nicht wie üblich im Apostolischen Palast, sondern in seiner Residenz Santa Marta. Kallas trat ihr Amt in der EU am 1. Dezember 2024 an, zuvor war sie Ministerpräsidentin Estlands. Sie sprach im Anschluss auch mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin. Das gab das vatikanische Presseamt bekannt. Angaben zu Inhalten gab es, wie üblich, nicht.

Im Staatssekretariat

Neben der Europapolitikerin traf Franziskus am Montag demnach auch eine Delegation der Bischofskonferenz von Madagaskar, den kroatischen Nuntius Erzbischof Giorgio Lingua sowie Khaled El-Enany, Kandidat für das Amt des UNESCO-Generaldirektors. Weitere Gäste waren Chems-eddine Hafiz, Rektor der Großen Moschee von Paris, und der russische Maler Nikas Safronov. Am kommenden Wochenende findet im Vatikan das Jubiläum der Künstler statt.

(vatican news – gs)