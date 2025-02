Mutter mit Kindern auf der Flucht vor Krieg (AFP or licensors)

Papst: Nein zum Krieg ist Lebensschutz

Papst Franziskus hat das Nein zum Krieg in den Zusammenhang des Lebensschutzes gestellt. Beim Mittagsgebet auf dem Petersplatz würdigte er den „Tag des Lebens“, den Italiens Kirche heute begeht, lud zum Kinderrechtsgipfel am Montag im Vatikan ein und begrüßte eine italienische Lebensschutzorganisation. „Und was den primären Wert des menschlichen Lebens betrifft, so wiederhole ich das „Nein“ zum Krieg“, sagte der Papst.

Krieg „zerstört Leben und ruft Verachtung hervor", erklärte Franziskus. Mit Blick auf das Heilige Jahr 2025 erneuerte er seinen Appell „insbesondere an die Regierenden des christlichen Glaubens, in den Verhandlungen alle Anstrengungen zu unternehmen, um alle andauernden Konflikte zu beenden". Die Gläubigen lud er zum Gebet für den Frieden ein, „in der gequälten Ukraine, in Palästina, Israel, Libanon, Myanmar, Sudan und Nord-Kivu". Den Internationalen Gipfel für Kinderrechte, der am Montag im Vatikan stattfindet, bezeichnete er als „einzigartige Gelegenheit, die Welt auf die drängendsten Probleme aufmerksam zu machen, die das Leben der Kinder betreffen". Er habe diese Konferenz „mit Freude gefördert" und werde selbst daran teilnehmen, kündigte der Papst an. Auch für diese Veranstaltung rief Franziskus zum Gebet auf. (vatican news – gs)