Papstgesundheit: Messe am Sonntag, 23. 2., ohne Papst

Papst Franziskus bei der Jubiläums-Messe mit den Soldaten am 9. Februar 2025 (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Wegen der andauernden Erkrankung des Papstes wird die Messe, die am kommenden Sonntag zum Jubiläum der Diakone vorgesehen ist, ohne Franziskus stattfinden. Das gab der Pressesaal am Dienstag bekannt.

Lesen Sie auch 17/02/2025 Gesundheitsupdate: Papst fieberfrei, Therapie geht weiter „Der Heilige Vater ist weiterhin fieberfrei und setzt die verordnete Therapie fort. Sein klinischer Zustand bleibt stabil“: Das geht aus einer Mitteilung vom Montagabend hervor, ...

Die Messe, die am 23. Februar 2025 um 9 Uhr im Petersdom staffindet, werde im Auftrag des Papstes durch Erzbischof Rino Fisichella, Pro-Präfekt des Dikasteriums für die Evangelisierung (Sektion für grundlegende Fragen der Evangelisierung in der Welt), zelebriert, hieß es in der Mitteilung.

Vatican News überträgt die Messe wie vorgesehen mit deutschem Kommentar über die üblichen Kanäle Youtube, Facebook und Webseite.

Behandlung geht weiter

Seit vergangenem Freitag ist Franziskus in der Gemelli-Klinik, um sich dort wegen einer hartnäckigen Erkrankung der Atemwege behandeln zu lassen. Die Behandlung des „komplexen“ Krankheitsbildes des Papstes erfordere einen „angemessenen“ Aufenthalt im Krankenhaus, hatte Pressesprecher Matteo Bruni am Montag mitgeteilt, ohne einen genauen Entlassungszeitraum zu nennen.

(vatican news - cs)