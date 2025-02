Frau im Gebet vor der Statue Johannes Paul II. im Vorhof der Gemelli-Klinik (ANSA)

Gesundheits-Update: Papst hat Nacht ruhig verbracht

Papst Franziskus hat die Nacht ruhig verbracht, ist am Morgen aufgestanden und hat im Sessel ein Frühstück zu sich genommen. Das teilte das vatikanische Presseamt am Donnerstagmorgen via Telegram mit.

Das Kirchenoberhaupt befindet sich seit Freitag vergangener Woche in der Gemelli-Klinik im Norden Roms. Franziskus leidet an einer hartnäckigen Bronchitis mit beginnender Lungenentzündung, das Krankheitsbild ist komplex, zuletzt sind die Entzündungswerte aer bgesunken, wie es Mittwochabend hieß. Der Papst atmet selbst, isst normal und steht unter ständiger medizinischer Überwachung.