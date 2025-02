Papst: Gut geschlafen, Erholung geht weiter

An der Gemelli-Klinik (ANSA)

Papst Franziskus hat in der vergangenen Nacht gut geschlafen und setzt seine Erholung fort. Das teilte das vatikanische Presseamt an diesem Donnerstag Morgen mit.

Es war Franziskus‘ 13. Nacht in der römischen Gemelli-Klinik, wo er wegen einer komplexen Infektion an Atemwegen und Lunge behandelt wird. Am Mittwoch Abend hatte ein Vatikan-Statement eine weitere „leichte Verbesserung“ im Gesundheitszustand des Kirchenoberhaupts festgestellt.

„Die in den letzten Tagen festgestellte leichte Niereninsuffizienz hat sich zurückgebildet.“ Eine Computertomographie des Brustkorbs, die am Dienstag Abend durchgeführt wurde, zeige zudem eine normale Entwicklung des Lungenentzündungsbildes.

Prognose bleibt zurückhaltend

Franziskus setze die Sauerstoff-Therapie „mit hohen Flussraten“ fort, hieß es weiter in der Benachrichtigung; zu asthmatischen Atemwegskrisen wie zuletzt am Samstag sei es nicht mehr gekommen. Erstmals erwähnte das Statement auch eine „physiotherapeutische Behandlung der Atemwege“.

Doch obgleich eine leichte Verbesserung eingetreten sei, könne noch nicht Entwarnung gegeben werden. „Die Prognose bleibt zurückhaltend.“ Erstmals seit einer Woche wurde der Zustand des Papstes in dem Text nicht als „kritisch“ eingestuft.

Gebete auf dem Petersplatz

Auch am Mittwochabend haben wieder Tausende von Menschen auf dem Petersplatz für eine Genesung des Papstes gebetet. Den Rosenkranz leitete der Dekan des Kardinalskollegiums, Kardinal Giovanni Battist Re.

