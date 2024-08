Der Hilfskonvoi mit Spenden

Neuer Hilfskonvoi des Papstes für die Ukraine

Ein LKW mit Kleidung, Medikamenten und Lebensmitteln aus der ukrainischen Gemeinde S. Sofia in Rom macht sich am Donnerstag auf den Weg in die Ukraine. Um den Transport und das Verteilen der Spenden an die Bedürftigen im Kriegsland kümmert sich erneut der päpstliche Sozial- und Armenbeauftragte, Kardinal Konrad Krajewski.