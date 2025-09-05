Unser Sonntag : Im September mit Miriam Pawlak

Im September begleitet uns bei "Unser Sonntag" Miriam Pawlak. Ihre Leidenschaft für die Theologie erfuhr sie erst nachdem ihr Mentor sie animierte, ihren wissenschaftlichen und geistigen Talenten zu folgen.

Sie studierte zuvor Französisch und Spanisch auf Lehramt in Wuppertal und Lorient (Frankreich), dann Katholische Theologie in Bochum, La Paz, Jerusalem und Rom. Ihre Sprachkenntnisse nutzte sie bei der Deutschen Bischofskonferenz für den Synodalen Weg in Deutschland bei der Vernetzung kontinentaler Player der synodalen Prozesse. Neben ihrer Promotion an der Ruhr-Universität Bochum im Fach Neues Testament arbeitet die Bibelwissenschaftlerin im Bereich Glaubensorte & Verkündigung, Fachbereich Geistliches Leben, Bibel & Liturgie in der Erzdiözese Köln.

