Unser Sonntag : Im September mit Miriam Pawlak
Sie studierte zuvor Französisch und Spanisch auf Lehramt in Wuppertal und Lorient (Frankreich), dann Katholische Theologie in Bochum, La Paz, Jerusalem und Rom. Ihre Sprachkenntnisse nutzte sie bei der Deutschen Bischofskonferenz für den Synodalen Weg in Deutschland bei der Vernetzung kontinentaler Player der synodalen Prozesse. Neben ihrer Promotion an der Ruhr-Universität Bochum im Fach Neues Testament arbeitet die Bibelwissenschaftlerin im Bereich Glaubensorte & Verkündigung, Fachbereich Geistliches Leben, Bibel & Liturgie in der Erzdiözese Köln.
Die vollständige Betrachtung hören Sie in unserer Abendsendung am Samstag.
(Radio Vatikan - Redaktion Claudia Kaminski)
