Suche

Suche

Suche

dedeutsch
Unser Filmtipp: Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes Unser Filmtipp: Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes  (© Ella Knorz)
Kirche

Unser Filmtipp: Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes

Anfang des 18. Jahrhunderts gibt die preußische Königin Sophie Charlotte ein Porträt des Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz in Auftrag, der einst ihr Lehrer war. Mit der niederländischen Malerin Aaltje van der Meer findet sich eine Künstlerin, die sich dem Denker nicht mit vorgefassten Meinungen nähert.

Während der Sitzungen entspinnen sich philosophische Gespräche, die neben der Kunst auch die Aufklärung und Leibniz’ Erfindungen umfassen. Ein reizvolles kunsthistorisches Diskursdrama in statischen Einstellungen, bei dem der intellektuelle Spieltrieb die spröde filmische Form überwindet. Ohne die üblichen erzählerischen Nebenschauplätze des Historienfilms entsteht ein mit Geistesgeschichte getränktes Zeitbild, das die Welt der Aufklärung als Möglichkeitsraum imaginiert. - Ab 16. (FilmDienst)
Hier zur Rezension

*Redaktioneller Hinweis: Die rezensierten Filme werden durch den Filmdienst ausgesucht und bearbeitet. Die Katholische Filmkommission für Deutschland ist die Herausgeberin des Portals Filmdienst.de. Sie ist ein Gremium, das im Auftrag der Publizistischen Kommission der Deutschen Bischofskonferenz arbeitet.

Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.

Themen
17. September 2025, 09:21
Hier hören Sie den Podcast
Hier hören Sie den Podcast
Angelus
Angelus
Papstaudienzen
Papstaudienzen
Tageslesung
Tageslesung
Tagesheiliger
Tagesheiliger
Dein Beitrag zu einer großen Mission Dein Beitrag zu einer großen Mission