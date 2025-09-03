Suche

Erinnerung an was in Hannau geschehen ist
Unser Filmtipp: Das Deutsche Volk

Der in Schwarz-weiß gedrehte Dokumentarfilm widmet sich den Überlebenden und Hinterbliebenen des rassistischen Anschlags im Februar 2020 in Hanau.

Der Film dokumentiert ihre Wut und Ohnmacht angesichts der Versäumnisse von Einsatzkräften und Behörden und zeichnet ihre Bemühungen nach, das Andenken an die Opfer wachzuhalten. Eine Initiative für ein Denkmal auf dem Marktplatz droht allerdings zu scheitern. Der Film macht sichtbar, wie schwer es Staat und Gesellschaft fällt, rassistische Verbrechen aufzuklären und angemessen darauf zu reagieren. - Sehenswert ab 14.

Hier erfahren Sie mehr: https://www.filmdienst.de/film/details/624211/das-deutsche-volk#filmkritik

(filmdienst - mg)

*Redaktioneller Hinweis: Die rezensierten Filme werden durch den Filmdienst ausgesucht und bearbeitet. Die Katholische Filmkommission für Deutschland ist die Herausgeberin des Portals Filmdienst.de. Sie ist ein Gremium, das im Auftrag der Publizistischen Kommission der Deutschen Bischofskonferenz arbeitet.

03. September 2025, 17:23
