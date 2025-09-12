Militärseelsorgerinnen bei den leidenden Menschen der Ukraine

Sie wurden während einer Krisenzeit gegründet, um Menschen in Not zu helfen. Heute bleiben die Kleinen Schwestern vom Unbefleckten Herzen Mariens, eine vom seligen Honorat Koźmiński gegründete Kongregation, während des Krieges bei den Einwohnern der Ukraine. „Für mich ist es nicht wichtig, ob ich in Polen oder in der Ukraine sterbe, denn bei mir sind meine Schwestern, meine Gemeinschaft“, sagte Mutter Judyta Kowalska, Generaloberin, gegenüber Radio Vatikan – Vatican News.

Von Karol Darmoros

Eine Kongregation „in Zeiten der Krise“

Die Kleinen Schwestern vom Unbefleckten Herzen Mariens sind eine der zwölf heute aktiven Kongregationen des seligen Honorat. Sie wurden während der Teilungen Polens gegründet, als die Kirche und Polen eine schwierige Zeit durchlebten. „Wir sind die Schwestern der Krise, die während der Krise gegründet wurden, um Menschen in dieser Krise zu retten, sowohl in spiritueller als auch in materieller Hinsicht. Als Schwestern, die keine Ordenstracht tragen, sind wir da, um den Menschen nahe zu sein, ihren Problemen und Freuden“, betont Mutter Judyta.

Heute sind Gemeinschaften der Kongregation in Polen, Litauen, Lettland, Deutschland, Rom und vor allem in der Ukraine vertreten. Hier sind 80 Schwestern in 21 Einrichtungen tätig, auch an besonders gefährlichen Orten: Charkiw, Kyiv, Odessa sowie auf der Krim und in Transnistrien.

Die Schwestern begleiten Menschen in den schwierigsten Momenten: dem Tod ihrer Angehörigen

Die erste Reaktion auf den Krieg

Als Russland am 24. Februar 2022 einen groß angelegten Angriff auf die Ukraine startete, machte Mutter Judith den Schwestern in diesem Land klar, dass sie jederzeit in Polen Zuflucht finden könnten. „Nicht viele von ihnen sind gekommen. Die meisten sind geblieben, und diejenigen, die gekommen sind, haben sich an der Grenze in den Dienst der Flüchtlinge gestellt. Die Schwestern beherrschten die Sprachen, konnten übersetzen, helfen und Trost spenden“, erinnert sie sich.

In der Ukraine organisierten die Schwestern von Anfang an Gebete und Mahnwachen für den Frieden. „Sie wollten die Menschen nicht ohne spirituelle Unterstützung lassen. Sie wussten, dass sie bei ihnen bleiben mussten“, erzählt die Generaloberin, die viele Male die Gemeinschaften in den vom Krieg betroffenen Gebieten besucht hat.

„Das Schwierigste ist, mit Menschen ohne Hoffnung zusammen zu sein.“

Seelsorgerinnen für den Alltag

„Wir leben den Alltag mit. An schwierigen Orten wie Charkiw oder Odessa suchen die Ordensschwestern zusammen mit den Menschen in der U-Bahn oder in Kellern Zuflucht, wenn sie Schüsse hören. Dann kehren sie zurück an ihre Arbeit, in die Krankenhäuser, Pfarreien und Flüchtlingszentren. Das Schwierigste ist, mit Menschen zusammen zu sein, die des Krieges müde und hoffnungslos sind, und mit ihnen über Gott zu sprechen“, erzählt Kamila Karmaluk, Oberin des Vikariats Hl. Erzengel Michael der Ukraine, gegenüber Radio Vatikan. Die Schwestern helfen materiell, aber sie sind auch einfach nur da. „Manchmal muss man mit ihnen weinen, manchmal gehen wir schweigend in das Haus, in dem sie alles verloren haben“, erklärte Sr. Kamila.

Schule der Herzenstränen

Während des Krieges arbeitete Sr. Kamila im Caritas-Zentrum in Jabłonica, das Hunderte von Flüchtlingen aufgenommen hatte. „Ich habe diesen Krieg nicht physisch erlebt, sondern durch die Augen und gebrochenen Herzen dieser Menschen. Ich habe ihnen stundenlang zugehört. Es war eine Schule der Herzenstränen“, erinnert sie sich.

Sie erzählte die Geschichte einer Tochter, die nach dem Tod ihrer Mutter in einer fremden Stadt nicht einmal einen Ort hatte, an dem sie die Urne mit der Asche aufbewahren konnte. „Sie kniete in der Kirche nieder und sagte: ,Schwester, ich weiß nicht einmal, wo ich meine Mutter begraben soll.‘ Solche Tragödien von Menschen, die nicht wissen, was morgen passieren wird, sind Alltag.“

offnung zusammen zu sein.“ Odessa: Sr. Franciszka Gumińska, Chirurgin

Konkrete Hilfe

Neben ihrer Präsenz und geistlichen Unterstützung leisten die Schwestern auch ganz praktische Hilfe. In Kyiv finden monatliche Treffen für Frauen statt, die im Krieg Angehörige verloren haben. In Odessa rettet eine der Schwestern, eine Chirurgin, verwundeten Soldaten das Leben. An vielen Orten versorgen die Schwestern des seligen Honorat Menschen mit Lebensmitteln und Reinigungsmitteln oder besuchen einfach Kranke und Einsame.

Um besser helfen zu können, haben viele von ihnen die Schule für Militärseelsorger absolviert, die von Bischof Pavlo Honcharuk, dem Ordinarius der Diözese Charkiw-Saporischschja, geleitet wird. Die Ausbildung vermittelt ihnen die notwendigen Fähigkeiten, um mit traumatisierten Menschen zu arbeiten und die Familien der Soldaten zu unterstützen.

Odessa: Eucharistiefeier mit Bischof Stanisław Szyrokoradiuk

Wie kann man helfen?

Die Schwestern finanzieren ihre Arbeit dank Spenden. Die Unterstützung kann direkt auf das Konto der Kongregation der Kleinen Schwestern vom Unbefleckten Herzen Mariens mit dem Vermerk „zur Hilfe für Bedürftige in der Ukraine“ überwiesen werden.

„Wir suchen Menschen auf, denen niemand zuhört: Einsame, Kranke, Obdachlose. Sie sind sehr dankbar, weil sie wissen, dass sich jemand an sie erinnert“, betont Mutter Judith.

Ausführliche Informationen über die Möglichkeit, die Arbeit der Schwestern zu unterstützen, finden sich auf der Website www.honoratki.pl.

(vatican news)