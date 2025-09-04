Suche

Suche

Suche

dedeutsch
Abtei Saint-Maurice in der Schweiz (Archiv) Abtei Saint-Maurice in der Schweiz (Archiv)  (AFP or licensors)
Kirche

Schweiz: Abtei verpflichtet sich zu Prävention

In der Schweizer Abtei Saint-Maurice geht die Aufarbeitung von Missbrauchsvorwürfen voran. Erste Maßnahmen wurden infolge des im Juni veröffentlichten Aufarbeitungsberichts bereits umgesetzt, berichtet das Schweizer Medienzentrum kath.ch.

Die unabhängige Arbeitsgruppe zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt veröffentlichte im Juni diesen Jahres ihren Untersuchungsbericht für die Schweizer Abtei Saint-Maurice. Anlässlich des Berichts wurde ein Aktionsplan entwickelt. Einige Maßnahmen wurden mittlerweile umgesetzt.

Gemeinsames Engagement

Alle Chorherren der Gemeinschaft sind nun verpflichtet, eine Ausbildung zur Prävention von Missbrauch und der Begleitung von Opfern sexualisierter Gewalt zu besuchen. Außerdem wird ein Mitglied des Augustinerkonvents ab Oktober den Studiengang: „Missbrauch und respektvoller Umgang: Zuhören, begleiten, vorbeugen“ in Paris absolvieren. Dieser wird gemeinsam vom Katholischen Institut von Paris (ICP) und dem Westschweizer katholisch-kirchlichen Berufsbildungszentrum (CCRFE) angeboten, schreibt das Kloster.

Weiter soll auf Grundlage des Berichts das bereits im Juni angekündigte Gremium „Commission de conseil en gouvernance" folgen. Neben der künftigen Präsidentin Mari Carmen Avila werde im Herbst die endgültige Besetzung des Gremiums bekannt gegeben.

Zeit der Neuausrichtung

Mit Veröffentlichung des Kommissionsberichts im Juni 2025 trat der damalige Abt Jean Scarcella (73) zurück. Er begründete dies in seiner Rücktrittserklärung damit, „dass andere Kräfte die anstehenden Maßnahmen umsetzen sollen“, die noch unter seiner Führung im umfassenden Aktionsplan festgehalten wurden.

Der künftige Abt von Saint-Maurice soll Mitte September gewählt werden. Auf Empfehlung der Arbeitsgruppe trafen sich die Chorherren, um sich über das Profil ihres künftigen Abts auszutauschen. Seitens des Klosters werde „ein Weg des Wiederaufbaus im Geiste der Brüderlichkeit, des gegenseitigen Zuhörens und des Wohlwollens“ angestrebt.

(kap/kath.ch - lyc)

Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.

Themen
04. September 2025, 13:31
Hier hören Sie den Podcast
Hier hören Sie den Podcast
Angelus
Angelus
Papstaudienzen
Papstaudienzen
Tageslesung
Tageslesung
Tagesheiliger
Tagesheiliger
Dein Beitrag zu einer großen Mission Dein Beitrag zu einer großen Mission