Schweiz: Abtei verpflichtet sich zu Prävention

In der Schweizer Abtei Saint-Maurice geht die Aufarbeitung von Missbrauchsvorwürfen voran. Erste Maßnahmen wurden infolge des im Juni veröffentlichten Aufarbeitungsberichts bereits umgesetzt, berichtet das Schweizer Medienzentrum kath.ch.

Lesen Sie auch 22/08/2025 Schweiz: Caritas gegen Änderung des Schutzstatus für Ukrainer Caritas Schweiz lehnt die geplante Unterscheidung zwischen sicheren und unsicheren Gebieten in der Ukraine ab, die das Bundesparlament beschlossen hat. Die katholische ...

Die unabhängige Arbeitsgruppe zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt veröffentlichte im Juni diesen Jahres ihren Untersuchungsbericht für die Schweizer Abtei Saint-Maurice. Anlässlich des Berichts wurde ein Aktionsplan entwickelt. Einige Maßnahmen wurden mittlerweile umgesetzt.

Gemeinsames Engagement

Alle Chorherren der Gemeinschaft sind nun verpflichtet, eine Ausbildung zur Prävention von Missbrauch und der Begleitung von Opfern sexualisierter Gewalt zu besuchen. Außerdem wird ein Mitglied des Augustinerkonvents ab Oktober den Studiengang: „Missbrauch und respektvoller Umgang: Zuhören, begleiten, vorbeugen“ in Paris absolvieren. Dieser wird gemeinsam vom Katholischen Institut von Paris (ICP) und dem Westschweizer katholisch-kirchlichen Berufsbildungszentrum (CCRFE) angeboten, schreibt das Kloster.

Weiter soll auf Grundlage des Berichts das bereits im Juni angekündigte Gremium „Commission de conseil en gouvernance" folgen. Neben der künftigen Präsidentin Mari Carmen Avila werde im Herbst die endgültige Besetzung des Gremiums bekannt gegeben.

Lesen Sie auch 28/06/2025 Abt Jean Scarcella von Saint-Maurice tritt zurück Papst Leo XIV. hat den Rücktritt von Jean Scarcella als Abt der Abtei Saint-Maurice angenommen. Vorausgegangen war ein interner Reflexionsprozess im Anschluss an die Empfehlungen ...

Zeit der Neuausrichtung

Mit Veröffentlichung des Kommissionsberichts im Juni 2025 trat der damalige Abt Jean Scarcella (73) zurück. Er begründete dies in seiner Rücktrittserklärung damit, „dass andere Kräfte die anstehenden Maßnahmen umsetzen sollen“, die noch unter seiner Führung im umfassenden Aktionsplan festgehalten wurden.

Der künftige Abt von Saint-Maurice soll Mitte September gewählt werden. Auf Empfehlung der Arbeitsgruppe trafen sich die Chorherren, um sich über das Profil ihres künftigen Abts auszutauschen. Seitens des Klosters werde „ein Weg des Wiederaufbaus im Geiste der Brüderlichkeit, des gegenseitigen Zuhörens und des Wohlwollens“ angestrebt.

(kap/kath.ch - lyc)