Schweiz: Caritas mahnt zur Vorsicht bei Telefonanrufen

Caritas Schweiz warnt vor einer neuen Betrugsmasche, bei der Kriminelle sich am Telefon als Mitarbeitende der Hilfsorganisation ausgeben. Durch den Einsatz einer Technologie namens „Spoofing“ gelingt es den Betrügern, die Hauptnummer der Caritas auf den Telefonen der Angerufenen anzeigen zu lassen.

Die katholische Organisation ruft die Öffentlichkeit dazu auf, bei solchen Anrufen äußerst vorsichtig zu sein und keine persönlichen Daten preiszugeben.

Wie die Caritas in einer aktuellen Mitteilung auf ihrer Homepage bekannt gab, fragen die Betrüger aktiv nach vertraulichen Kontodaten, um Spenderinnen und Spendern Geld zu entlocken. Das Hilfswerk stellte in ihrer Warnung klar: „Caritas Schweiz ruft niemals Spenderinnen und Spender an, um aktiv nach vertraulichen Konto- oder Kreditkartendaten zu fragen.“ Bei solchen Anrufen sollten Betroffene umgehend auflegen und keine persönlichen Informationen weitergeben.

Die Hilfsorganisation empfiehlt, bei Unsicherheit den Kontakt direkt über die offiziellen Kanäle aufzunehmen. „Wenn Sie unsicher sind, beenden Sie das Telefongespräch umgehend und wenden Sie sich bitte direkt an unseren Spendenservice via Telefonnummer +4141 419 24 19 oder über die offiziellen Kontaktangaben auf unserer Website“, heisst es in der Mitteilung. Die Caritas bedankte sich bei ihren Unterstützern für ihre Aufmerksamkeit und ihr Vertrauen.

