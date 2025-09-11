Neue Radio-Akademie: Jesus ist Gott der Sohn

Jesus Christus war nicht einfach nur ein vorbildlicher Mensch, sondern er ist „wirklich Gott“ und der „gekommene Erlöser“.

Stefan von Kempis – Vatikanstadt

Das betont der deutsche Priester und Theologe Karl-Heinz Menke in unserer neuen Radio-Akademie im Monat September. Der Glaube an Jesus als den Gottessohn sei auch heute von Belang: „Durch ihn ist Gott selbst dahin gekommen, wo die Verlorenheit des Menschen ist“. In unserem ausführlichen Gespräch erklärt Menke: „Jesus ist jetzt schon mein Himmel, er ist meine Brücke zum Vater. Er ist der Christus – andernfalls wäre er für mich uninteressant!“

„Jesus ist die Brücke zum Vater“

Menke ist ein theologisches Schwergewicht: Emeritierter Professor für Dogmatik der Universität Bonn, Träger des Ratzinger-Preises, der als theologischer Nobelpreis gilt. Er war lange Mitglied der am Vatikan angesiedelten Internationalen Theologenkommission und hat u.a. ein Buch geschrieben mit dem Titel „Jesus ist Gott der Sohn“. Lassen wir uns ein auf Gedanken, die manchmal etwas theologisch-verwickelt daherkommen, aber die für glaubende Menschen von großer Bedeutung sind.

Prof. Karl-Heinz Menke

Unsere Sendereihe startet an diesem Sonntag. Ihre einzelnen Folgen werden jeweils am Sonntagabend um 18 Uhr auf unserem Webradio-Kanal und um 20.20 Uhr über die traditionellen Ausstrahlungswege gesendet.

