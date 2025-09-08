D: „pax christi“ demonstriert mit

Die katholische deutsche Friedensbewegung „pax christi“ beteiligt sich an einem Bündnis von 300 Organisationen, die Demonstrationen gegen Aufrüstung planen.

Am 3. Oktober sollen die Demos in Berlin und Stuttgart stattfinden, um „ein unübersehbares deutliches Zeichen für Frieden und gegen Hochrüstung und Kriege“ zu setzen. In einem Text, den „pax christi“ an diesem Montag verbreitet, wird die deutsche Regierung aufgefordert, „sich diplomatisch für ein schnelles Ende der Kriege in Europa einzusetzen“. Sie dürfe sich außerdem „nicht weiter mitschuldig machen an einer von immer mehr Staaten und Organisationen als Völkermord klassifizierten Kriegsführung im Gazastreifen“.

„80 Jahre nach Ende des 2. Weltkrieges darf Deutschland nie wieder kriegstüchtig gemacht werden“

Wörtlich heißt es in dem Text außerdem: „80 Jahre nach Ende des 2. Weltkrieges darf Deutschland nie wieder kriegstüchtig gemacht werden.“ Die Allianz, zu der „pax christi“ gehört, „kritisiert die aktuellen Diskussionen über die Wiedereinführung der Wehrpflicht, die Militarisierung von Bildung, Hochschulen und Gesundheitswesen sowie die Kürzung von Investitionen in Soziales, Klima und Entwicklungshilfe für die militärische Aufrüstung“.

Die internationale Bewegung „pax christi“ ist gegen Ende des 2. Weltkriegs in Frankreich entstanden; sie versteht sich als ökumenisch offen. Die deutsche Sektion entstand 1948; ihren Vorsitz hat derzeit der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf inne. „pax christi“ fordert eine internationale Anerkennung Palästinas als Staat.

(pax christi – sk)

