Österreichischer Erzbischof pilgert zu Fuß nach Rom

Salzburgs Erzbischof Franz Lackner hat seinen Dienstsitz mit Gottes freier Natur getauscht: Drei Wochen lang pilgert der 69-jährige Franziskaner in Ordenskutte und mit Rucksack zu Fuß von Florenz nach Rom.

Eindrücke und Bilder seiner 600 Kilometer langen Wanderung postet Lackner, der auch die Österreichische Bischofskonferenz leitet, auf Instagram und Facebook.

Auf den Spuren des heligen Franz...

Lackner folgt auf seiner Route den Spuren seines Ordensgründers Franz von Assisi (1181/82-1226) durch die Toskana, Umbrien und Latium. Es sei für ihn „eine tiefe, berührende Erfahrung, diesen Weg als Franziskaner zu gehen“, schrieb der Erzbischof. Das derzeit begangene Heilige Jahr der katholische Kirche stehe auch für ihn persönlich „im Zeichen der pilgernden Glaubensreise“.

...bis nach Rom

Nach seinem Aufbruch am 21. August in Florenz hat Lackner den Franziskus-Ort Assisi bereits hinter sich gelassen. In etwa einer Woche will er in Rom ankommen.

(kap – pr)