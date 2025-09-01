D: Erzdiözese München lädt Missbrauchsbetroffene ein

Die Erzdiözese München und Freising lädt Betroffene von sexuellem Missbrauch zu einem „Tag der Begegnung“ nach Rottach-Egern ein. Die Veranstaltung am Samstag, den 20. September, wolle den Teilnehmern die Möglichkeit bieten, sich mit Erzbischof Kardinal Reinhard Marx, Generalvikar Christoph Klingan und Amtschefin Stephanie Herrmann sowie weiteren Vertretern der Diözese auszutauschen. Das teilte die Erzdiözese an diesem Montag mit.

Lesen Sie auch 09/04/2025 Bayern soll eigene Strukturen zur unabhängigen Aufarbeitung schaffen Eine Initiative drängt den Freistaat zu mehr Engagement gegen Missbrauch und Gewalt. Dafür zusammengetan haben sich unter anderen Betroffene, Juristen und Pädagogen. Auch aus den ...

Der „4. Tag der Begegnung“ findet in den Räumen des Seeforums Rottach-Egern statt. Ab 10 Uhr morgens haben die Betroffenen die Gelegenheit, Vertreter der Erzdiözese, des Betroffenenbeirats und der Unabhängigen Aufarbeitungskommission zu treffen. Laut Kardinal Marx soll der Tag vor allem dem „gegenseitigen Gespräch und dem gemeinsamen Austausch“ dienen. In seinem Einladungsschreiben betonte er, es sei wichtig zu erfahren, was die Betroffenen bewege und wie sie weiterhin unterstützt werden könnten.

Gespräche und Austausch im Vordergrund

Neben den offiziellen Vertretern der Erzdiözese werden auch Mitarbeiter verschiedener kirchlicher und nicht-kirchlicher Anlauf- und Beratungsstellen anwesend sein, um über ihre Angebote zu informieren. Einzelgespräche sind sowohl mit Kardinal Marx als auch mit Generalvikar Klingan und Amtschefin Herrmann sowie anderen Ansprechpartnern möglich.

Die Einladung richtet sich an Menschen, die als Kinder oder Jugendliche sexuellem Missbrauch durch Mitarbeitende der Erzdiözese München und Freising erfahren haben. Betroffene können eine Vertrauensperson zur Veranstaltung mitbringen. Anmeldungen sind noch bis Montag, den 9. September, möglich. Interessenten können sich entweder telefonisch oder per E-Mail an die Anlaufstelle für Betroffene wenden.

Gemeinsames Rahmenprogramm

Der „Tag der Begegnung“ sieht nach dem offiziellen Vormittagsprogramm ein gemeinsames Mittagessen vor. Anschließend sind die Teilnehmer zu einer Schifffahrt auf dem Tegernsee und einem anschließenden Café-Besuch eingeladen. Die Veranstaltung endet gegen 16:30 Uhr.

(pm - mg)