D: Bischofskonferenz gratuliert neuem Botschafter beim Vatikan
In seinem Schreiben betonte Bischof Bätzing, dass Kahl mit seiner „langjährigen und vielfältigen Erfahrung im politischen und gesellschaftlichen Kontext“ die besten Voraussetzungen für seine neue Aufgabe in Rom mitbringe. Er dankte für die „guten und äußerst engen Kontakte“ zur Botschaft der Bundesrepublik Deutschland beim Heiligen Stuhl und würdigte sie als „einen echten Ort der Begegnung in Rom“.
Bätzing hob die „ausgezeichneten“ Beziehungen zwischen Deutschland und dem Heiligen Stuhl hervor und bot Kahl dafür jegliche Unterstützung an. Er sei fest davon überzeugt, dass Kahl „ein echter Brückenbauer zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Heiligen Stuhl sein wird.“
Bruno Kahl wurde im Juni 2025 vom Bundeskabinett als Botschafter ernannt und folgt auf Bernhard Kotsch, der das Amt seit 2021 innehatte. Seine offizielle Tätigkeit als Botschafter beginnt, sobald er in nächster Zeit Papst Leo XIV. sein Beglaubigungsschreiben überreicht hat.
(dbk - mg)
