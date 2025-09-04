Suche

Bischof Bätzing von Papst Leo empfangen

Papst Leo XIV. hat an diesem Donnerstag den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, in Privataudienz empfangen. Es war die erste Begegnung zwischen dem Limburger Bischof und Leo XIV. seit dessen Wahl zum Papst am 8. Mai.

Bätzing erklärte im Anschluss an das Gespräch nach Angaben von KNA, er sei dankbar für das gute und inhaltsreiche Gespräch. Er habe den Papst als „aufmerksamen Zuhörer und interessierten Seelsorger" erlebt. „Ich bin sehr froh, dass Papst Leo XIV. die Kirche in Deutschland mit Vertrauen begleitet", erklärte der Limburger Bischof.

Kardinal Robert Francis Prevost, so der bürgerliche Name Leos XIV., hatte vor seiner Wahl zum Papst im Mai zwei Jahre lang die Vatikan-Behörde für Bischöfe geleitet. Mit Bätzing traf er auch bei der Weltsynode zum Thema Synodalität 2023 und 2024 zusammen. Überdies war Kardinal Prevost bei den Beratungen über den Fortgang des deutschen Reformprojekts „Synodaler Weg" im Vatikan präsent.

