Augustiner diskutieren über neue Wege der Ausbildung

Der Heilige Augustinus - Inspiration für viele Ordensleute (St. Augustinus or Augustine of Hippo Statue for Czechia people and foreigner travelers visit at Charles Bridge crossing Vltava river in Prague, Czech Republic)

Das Generalkapitel der Augustiner diskutierte am neunten Tag seines Zusammentreffens in Rom über die grundlegenden Gestaltungen neuer Ausbildungsformen, um Akademie und Spiritualität stärker miteinander zu verknüpfen.

Beim Vatikan tagt zurzeit das Generalkapitel der Augustiner. 83 Kapitulare aus fast 50 Ländern nehmen daran teil. Neben der Wahl des neuen Generalpriors stehen weitere Themen an. Der neunte Tag der Versammlung stand im Zeichen der Berufung und theologischen Ausbildung – entscheidende Themen für die Zukunft des Ordens.

Neue Formen der Ausbildung



In drei Arbeitsgruppen wurden verschiedene Schwerpunkte diskutiert: Augustinische Studien und theologische Schulen, Berufungen und Ausbildung sowie die Gemeinschaft der Güter. Die Gespräche über gemeinsame Noviziate, überregionale Studienorte, die Ausbildung von Lehrenden und Stipendien machen aktuelle Herausforderungen des Ordens deutlich.

Der frisch gewählte Generalprior, Pater Joseph Farrell, bekräftigte die Dringlichkeit, Akademie und Spiritualität zu vereinen: „Es genügt nicht zu studieren – sagte er – es braucht Zeugen, die fähig sind, der Kirche und dem Orden mit geistiger Tiefe und solider Vorbereitung zu dienen.“ Die Überlegungen konzentrierten sich auch auf die Unterstützung von Gebietsverbänden mit geringeren Ressourcen und auf die Notwendigkeit, den Zugang zur theologischen Ausbildung zu erweitern. Online-Angebote und internationale Kooperationen sollen so neue Zugänge schaffen.

Die Frage nach der Gemeinschaft der Güter wurde am Nachmittag diskutiert. Gesprochen wurde unter anderem über das Teilen von Ressourcen, Strukturen und Visionen.

