Unser Filmtipp: Sirât

Bei einer Raveparty in der Wüste von Marokko sucht ein Mann in Begleitung seines kleinen Sohns nach seiner Tochter, zu der er seit Monaten keinen Kontakt hatte.

Als eine fünfköpfige Gruppe, die eine Art skurrile Patchwork-Familie bildet, mit zwei Trucks aufbricht, um durch die Wüste zu einer weiteren Party zu gelangen, folgen ihr der Mann und der Junge. Die Fahrt erweist sich als Trip in ein gefahrvolles Niemandsland, in dem existenzielle Erschütterungen warten.

Eine klassische Handlung lässt der sogartige, kompromisslose Film dabei rasch hinter sich und entwickelt sich zur rauschartigen Seherfahrung, die zwar die bedrohlichen Erfahrungen der Gegenwart nicht außen vor lässt, sich aber weit mehr als allegorische Reise in Ekstase und Entgrenzung präsentiert. An deren Ziel scheint durchaus auch die Möglichkeit einer Erlösung auf.

Sehenswert ab 16.

Hier geht es zur gesamten Rezension:

https://www.filmdienst.de/film/details/624647/sirat#filmkritik

