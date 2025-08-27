Unser Filmtipp: In die Sonne schauen

Ein abgeschiedener Vierseitenhof im Norden von Sachsen-Anhalt wird von den 1910er- bis zu den 2020er-Jahren immer wieder zum Ort, an dem Mädchen ihre Kindheit und Jugend erleben.

Lesen Sie auch 20/08/2025 Unser Filmtipp: Der Kuss des Grashüpfers Ein eigensinniger Schriftsteller lebt zusammen mit einem Schaf in seiner Designer-Wohnung über den Dächern von Köln. Er kümmert sich intensiv um seinen alten Vater, gerät aber mit ...

Familiär lose verbunden, aber ohne Wissen um die Vorgängerinnen, sind vier Biografien und Schicksale durch zahlreiche gemeinsame Berührungspunkte miteinander verwoben. In scheinbar alltäglichen, geradezu rhapsodischen Momentaufnahmen und Impressionen bringt das virtuos montierte Drama die Zeitebenen in einen filmischen Dialog. Ästhetisch und narrativ meisterlich durchkomponiert, ist der Film von hoher Empathie für die subjektive Wahrnehmung der Hauptfiguren geprägt und entfaltet in seiner bestechenden assoziativen Form außerordentliche Anziehungskraft. - Sehenswert ab 16.

Hier erfahren Sie mehr: https://www.filmdienst.de/film/details/624641/in-die-sonne-schauen#filmkritik

*Redaktioneller Hinweis: Die rezensierten Filme werden durch den Filmdienst ausgesucht und bearbeitet. Die Katholische Filmkommission für Deutschland ist die Herausgeberin des Portals Filmdienst.de. Sie ist ein Gremium, das im Auftrag der Publizistischen Kommission der Deutschen Bischofskonferenz arbeitet.

(filmdienst - mg)