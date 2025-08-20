Unser Filmtipp: Der Kuss des Grashüpfers

Ein eigensinniger Schriftsteller lebt zusammen mit einem Schaf in seiner Designer-Wohnung über den Dächern von Köln. Er kümmert sich intensiv um seinen alten Vater, gerät aber mit seiner Freundin immer wieder in Konflikte.

Das melancholische Familiendrama verwebt kunstvoll schwer zu entschlüsselnde Daseinszustände zu einem rätselhaften Bilderteppich, wobei die Szenen zunehmend ins Surreale oder in schwarzen Humor kippen. Das außergewöhnliche Werk kreist um Sprachlosigkeit und fehlende Nähe, unerfüllte Sehnsüchte, Verlust und Mitgefühl. Eine streng stilisierte Odyssee zwischen Traum und kühler Realität, die aufs Prinzip der Wiederholung setzt und sich auf überzeugende Darsteller verlassen kann, die bravourös nach Auswegen aus ihrer Misere suchen. - Sehenswert ab 16. (FilmDienst)

