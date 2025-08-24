Suche

Der heilige Augustinus Der heilige Augustinus  (VALENCIA, SPAIN - FEBRUAR 14, 2022: The baroque painting of St. Augustine in the Cathedral after original by Claudio Coello)
Kirche

Radioakademie: Augustinus im deutschen Sprachraum

Der vierte und letzte Teil führt nach Erfurt. Dort sprechen wir mit einem Augustiner über die Rezeption des heiligen Augustinus im deutschen Sprachraum. Welche Bedeutung hatte und hat der Kirchenvater für Theologie und Bildung im deutschsprachigen Raum?

Alle vier Teile der Radioakademie über den heiligen Augustinus können auf CD bestellt werden. Schreiben Sie einfach eine E-Mail mit Ihrer Adresse an cd@vaticannews.de.
Um eine Spende zur Deckung der Unkosten wird höflich gebeten.

Verantwortlich für diese Reihe: Mario Galgano.

(vatican news -mg)

24. August 2025, 10:11
Hier hören Sie den Podcast
