Radioakademie: Augustinus im deutschen Sprachraum
Der vierte und letzte Teil führt nach Erfurt. Dort sprechen wir mit einem Augustiner über die Rezeption des heiligen Augustinus im deutschen Sprachraum. Welche Bedeutung hatte und hat der Kirchenvater für Theologie und Bildung im deutschsprachigen Raum?
Jetzt bestellen!
Alle vier Teile der Radioakademie über den heiligen Augustinus können auf CD bestellt werden. Schreiben Sie einfach eine E-Mail mit Ihrer Adresse an cd@vaticannews.de.
Um eine Spende zur Deckung der Unkosten wird höflich gebeten.
Verantwortlich für diese Reihe: Mario Galgano.
(vatican news -mg)
24. August 2025, 10:11