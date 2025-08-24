Der heilige Augustinus (VALENCIA, SPAIN - FEBRUAR 14, 2022: The baroque painting of St. Augustine in the Cathedral after original by Claudio Coello)

Radioakademie: Augustinus im deutschen Sprachraum

Der vierte und letzte Teil führt nach Erfurt. Dort sprechen wir mit einem Augustiner über die Rezeption des heiligen Augustinus im deutschen Sprachraum. Welche Bedeutung hatte und hat der Kirchenvater für Theologie und Bildung im deutschsprachigen Raum?

Lesen Sie auch 17/08/2025 Radioakademie: Papst Leo XIV. – Ein Sohn des Augustinus Papst Leo XIV. nennt sich selbst einen „Sohn des Augustinus“. In diesem dritten Teil der Radioakademie-Reihe hören wir prägende Zitate und Gedanken des Papstes, der seine ... Jetzt bestellen! Alle vier Teile der Radioakademie über den heiligen Augustinus können auf CD bestellt werden. Schreiben Sie einfach eine E-Mail mit Ihrer Adresse an cd@vaticannews.de.

Um eine Spende zur Deckung der Unkosten wird höflich gebeten. Verantwortlich für diese Reihe: Mario Galgano.