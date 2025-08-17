Radioakademie: Papst Leo XIV. – Ein Sohn des Augustinus
Papst Leo XIV. nennt sich selbst einen „Sohn des Augustinus“. In diesem dritten Teil der Radioakademie-Reihe hören wir prägende Zitate und Gedanken des Papstes, der seine spirituellen Wurzeln in der augustinischen Tradition sieht – ein Zeugnis gelebter Kontinuität.
Jetzt bestellen!
Alle vier Teile der Radioakademie über den heiligen Augustinus können auf CD bestellt werden. Schreiben Sie einfach eine E-Mail mit Ihrer Adresse an cd@vaticannews.de.
Um eine Spende zur Deckung der Unkosten wird höflich gebeten.
Verantwortlich für diese Reihe: Mario Galgano.
(vatican news - mg)
