Suche

Suche

Suche

dedeutsch
Papst Leo XIV. Papst Leo XIV.  (AFP or licensors)
Kirche

Radioakademie: Papst Leo XIV. – Ein Sohn des Augustinus

Papst Leo XIV. nennt sich selbst einen „Sohn des Augustinus“. In diesem dritten Teil der Radioakademie-Reihe hören wir prägende Zitate und Gedanken des Papstes, der seine spirituellen Wurzeln in der augustinischen Tradition sieht – ein Zeugnis gelebter Kontinuität.

Jetzt bestellen!

Alle vier Teile der Radioakademie über den heiligen Augustinus können auf CD bestellt werden. Schreiben Sie einfach eine E-Mail mit Ihrer Adresse an cd@vaticannews.de.
Um eine Spende zur Deckung der Unkosten wird höflich gebeten.

Verantwortlich für diese Reihe: Mario Galgano.

(vatican news - mg)

Hier zum Nachhören - ein Vorgeschmack auf die Radioakademie

Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.

Themen
17. August 2025, 09:18
Hier hören Sie den Podcast
Hier hören Sie den Podcast
Angelus
Angelus
Papstaudienzen
Papstaudienzen
Tageslesung
Tageslesung
Tagesheiliger
Tagesheiliger
Dein Beitrag zu einer großen Mission Dein Beitrag zu einer großen Mission