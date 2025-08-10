Papst Leo XIV. bei einem Besuch bei Augustinern in Rom (©Osafund - Fondazione Agostiniani nel Mondo)

Radioakademie: Wer war Augustinus? Augustiner geben Auskunft

Im zweiten Teil der Reihe kommen Ordensleute aus der augustinischen Familie zu Wort. Sie erklären, wer Augustinus war und was seine Gedanken für die heutige Kirche bedeuten. Welche Impulse kann der Heilige Menschen des 21. Jahrhunderts geben?

