Uwe Böschemeyer

Sommergespräche: Uwe Böschemeyer

Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Sommergespräche unseres Partnersenders radio klassik Stephansdom. Jede Woche stellen wir Ihnen in einem Kurzbeitrag interessante Persönlichkeiten vor - in dieser Woche den Autor und Psychotherapeuten Uwe Böschemeyer. Das vollständige Gespräch gibt es als Podcast bei radio klassik Stephansdom zu hören.

Lesen Sie auch 28/07/2025 Sommergespräche: Rebecca Hirneise Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Sommergespräche unseres Partnersenders radio klassik Stephansdom. Jede Woche stellen wir Ihnen in einem Kurzbeitrag interessante ... Das Leben ist besser als sein Ruf. Autor und Psychotherapeut Uwe Böschemeyer muss es wissen, denn er hat nun schon über 80 Jahre Erfahrung mit dem Leben... In seinem gleichnamigen Buch (Tyrolia Verlag) schreibt er über die Möglichkeiten, die das Leben uns bietet und wie wir sie nutzen können. Schon das Lesen des Buches lässt es ahnen, im Gespräch merkt man es sofort: Hier spricht einer, der das Leben (mit all seinen Fragen und Herausforderungen) liebt und die Freude daran weitergeben möchte. Was er den Menschen, die ihm begegnen wünscht? Auf keinen Fall: Bleib, wie du bist! Sondern, und das ist in jedem Alter immer noch und immer möglich: Werde, der du bist! Hier ein Vorgeschmack auf die Sendung Das Interview Veronika Bonelli von kann diesen Montag ab 17:30 Uhr über den Live-Stream auf www.radioklassik.at angehört werden und ist anschließend auch als Podcast verfügbar. (klassikradio - cs) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.