Sommergespräche: Eva Karel

Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Sommergespräche unseres Partnersenders radio klassik Stephansdom. Jede Woche stellen wir Ihnen in einem Kurzbeitrag interessante Persönlichkeiten vor - in dieser Woche mit der Autorin und Lebenskünstlerin Eva Karel. Das vollständige Gespräch gibt es als Podcast bei radio klassik Stephansdom zu hören.

„Alles wird gut, Oida!“ schreibt Eva Karel in ihrem neuen, gleichnamigen Buch. Wie das gelingen kann? Mit mehr Herz statt Hirn. Mehr Wir statt Ich. Mit Viktor Frankl und einem Hund. Denn Angst, Ratlosigkeit und Zorn gehören Gassi geäußerlt. Eine Sendung von Gerlinde Petric-Wallner.

Hier ein Vorgeschmack auf die Sendung

Eva Karel ist Uni-Lektorin, Yoga-Lehrerin und alleinerziehende Mama. Sie lebt mit ihren zwei Söhnen, zwei Katzen und einem Hund als offizielle Heldin von Hernals in Wien – und schreibt Bücher. Ihr jüngstes macht humorvoll-herzlich Mut in einer beängstigenden Welt: „Alles wird gut, Oida! Nicht deppert werden in wilden Zeiten.“ Erschienen im Verlag punktgenau.

Das Interview mit Eva Karel kann diesen Montag, 18. August, ab 17:30 Uhr über den Live-Stream auf www.radioklassik.at angehört werden und ist anschließend auch als Podcast verfügbar.

(radio klassik - cs)