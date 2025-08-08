Sisters Project: „Ein Ort des Gebets und der Stille mitten in Schweden“

Seit 1997 leben Benediktinerinnen im schwedischen Kloster Heliga Hjärtas, das aus einer evangelischen Schwesterngemeinschaft hervorgegangen ist. Die Schwestern verstehen sich als geistlicher Zufluchtsort in einer säkularisierten Umgebung – für Suchende, für Erschöpfte, für alle, die Gott nahe sein möchten.

Mario Galgano – Omberg (Schweden)

„Wir möchten wie Maria Jesus in die Welt tragen.“ Dieser Satz von Schwester Katharina, Priorin des Benediktinerinnenklosters Heliga Hjärtas in Südschweden, bringt auf den Punkt, was die Gemeinschaft antreibt: ein Leben in der Nachfolge Christi, geprägt von Stille, Gastfreundschaft und tiefer geistlicher Verwurzelung. Dabei ist das Kloster keine jahrhundertealte Gründung, sondern ein vergleichsweise junger Ort mit einer besonderen Geschichte.

Die Anfänge liegen in der evangelischen Schwestergemeinschaft „Marientöchter“, einer schwedischen Gründung. In den 1980er Jahren begannen einige Schwestern, sich intensiver mit der Klostertradition auseinanderzusetzen. „Je mehr wir uns vertieft haben, desto deutlicher wurde uns: Das sind unsere Wurzeln“, sagt Schwester Katharina. 1988 trat die Gemeinschaft geschlossen in die katholische Kirche ein – ein Prozess, der fast zehn Jahre gedauert habe, betont sie. „Wir wollten in Versöhnung und Liebe leben. Es sollte kein Bruch entstehen.“

Bewusste Entscheidung für die Benediktinerregel

1997 bezogen die Schwestern ihr neu errichtetes Kloster in Omberg, nachdem die bisherigen Häuser zu klein geworden waren. Die Wahl fiel bewusst auf die Benediktinerregel. „Wir haben viele Klöster besucht, vor allem in Deutschland, um von Menschen zu lernen, die dieses Leben bereits führen“, erinnert sich die Priorin. Besondere Unterstützung erhielten sie vom Kloster in der Nähe von Gütersloh (Erzdiözese Paderborn). Der Kontakt besteht bis heute.

Aktuell leben 14 Schwestern im Kloster, fast alle aus Schweden, mit Ausnahme einer gebürtigen Polin. Die Altersstruktur reicht von Anfang 40 bis 85 Jahre. Der Alltag folgt dem benediktinischen Rhythmus von Gebet, Arbeit und Gemeinschaft. „Unser Ziel ist es, Gott zu suchen – in den Menschen, in der Welt, überall, wo wir hingehen.“

Das Kloster ist zugleich ein Ort für Gäste. Seit vielen Jahren betreiben die Schwestern ein Haus der Stille, in dem Einzelpersonen und kleinere Gruppen willkommen sind – oft Menschen ohne religiöse Bindung, aber mit spiritueller Sehnsucht. „Viele wissen gar nicht, was sie suchen, aber sie finden hier etwas, das sie berührt“, sagt Schwester Katharina. „Oft sagen sie, dass sie zur Ruhe kommen – und das Gebet spüren.“

Die Nachfrage ist groß, größer als die Kapazitäten. 18 Gästezimmer stehen zur Verfügung, drei davon in der Klausur für Priester oder Ordensleute. Das Kloster sei bewusst klein gehalten, damit Zeit für persönliche Gespräche bleibt. „Viele unserer Gäste arbeiten im Gesundheits- oder Bildungsbereich, sind erschöpft, leer. Sie sagen: ‚Hier dürfen wir über wichtige Dinge reden.‘ Das ist ein großes Geschenk.“

Auch Gäste sind willkommen

Auch unter Ordensgemeinschaften hat sich Heliga Hjärtas Kloster einen Namen gemacht. Schwestern aus Dänemark, den Niederlanden oder anderen kleinen Klöstern Skandinaviens kommen regelmäßig zum Austausch. Die Benediktinerinnen von Omberg stehen auch in Kontakt mit dem Kloster Alexanderdorf bei Berlin – ein Netz geistlicher Beziehungen, das weit über Schweden hinausreicht.

Obwohl es derzeit keine Novizin gibt, ist die Hoffnung auf neue Berufungen lebendig. Junge Frauen zeigen Interesse am klösterlichen Leben. Schwester Katharina sieht ihre Aufgabe darin, Zeugnis zu geben – nicht mit großen Worten, sondern im einfachen, gelebten Alltag. „Wir müssen nicht riesengroße Dinge tun. Es reicht, wenn wir mit Christus leben und ihn durch unser Leben ausstrahlen.“

