Diözese Lugano sammelt Spenden für Gaza und das Heilige Land
Der Apostolische Administrator, Bischof Alain de Raemy, dankte in einer Mitteilung vom 28. August 2025 allen, die sich an der Sammlung beteiligt haben. Er erklärte: „Wir haben bisher die beträchtliche Summe von 57.563,17 Franken gesammelt, die uns ermöglicht hat, bereits 60.000 Euro an das Patriarchat von Jerusalem zu überweisen.“ Trotz der bereits erreichten Summe bleibt die Sammlung geöffnet, da die Not der Bevölkerung weiterhin groß ist und „die Wunden offen sind.“
Die Initiative wurde am 4. Juli 2025 gestartet. Bischof de Raemy betonte, dass er, auch im Namen des Patriarchen von Jerusalem, allen Beteiligten sehr dankbar sei, die bereit seien, den Menschen in Gaza in dieser schwierigen Zeit zu helfen. Er beendete seine Mitteilung mit den Worten: „Der Herr segne uns alle.“
(sir - mg)
