Kard. Schönborn: Mehr Aufmerksamkeit für Frauen

Der emeritierte Erzbischof von Wien wünscht sich mehr Aufmerksamkeit für Frauen in der Kirche. Das hat Kardinal Christoph Schönborn in seiner Freitagskolumne in der Gratiszeitung „Heute" geäußert.

Durch alle Jahrhunderte, bis heute, sei es so geblieben: „Frauen haben den Glauben gelebt und weitergegeben, glaubwürdig und überzeugend, oft im Schatten der Männer, die das Bild der Kirche prägen“, schreibt der Kardinal. In seiner Freitagskolumne der Gratiszeitung „Heute“ erinnert er daran, dass die katholische Kirche am kommenden Sonntag der heiligen Lydia gedenkt. Sie könne das tradierte Bild zurechtrücken, so Schönborn. „Ihre Geschichte ist spannend. Sie war die erste Christin in Europa, von der wir wissen“, erläutert Schönborn: „In ihrem Haus in Philippi versammelte sich die erste christliche Gemeinde Europas, die wir namentlich kennen. Lydia, so kann man sagen, steht am Anfang des Christentums in Europa.“

An der Wiege des Christentums im Heiligen Land seien ebenfalls Frauen gestanden, so Schönborn weiter: „Die erste christliche Gemeinde von Jerusalem traf sich im Haus der Maria, der Mutter des Evangelisten Markus. Ohne Maria Magdalena, der ersten Zeugin der Auferstehung Jesu, hätte sich die christliche Botschaft wohl nicht so schnell verbreitet.“

(kap - bp)