Österreich: Marien-Schiffsprozession erstmals mit Lichtprojektion

Tausende Gläubige aus Österreich und dem Ausland werden zu Mariä Himmelfahrt am 15. August bei der traditionellen abendlichen Schiffsprozession auf dem Kärntner Wörthersee mit Start in Klagenfurt erwartet. An den zahlreichen Anlegestellen, wo Diözesanbischof Josef Marketz kurze Ansprachen halten wird, gibt es wieder ein vielfältiges Rahmenprogramm. Neu ist dabei eine inszenierte Lichtprojektion unter dem Motto „Lichtvolle Gedanken“.

Lesen Sie auch 11/08/2025 Österreich: Gemeinwohl-Idee in Politik präsent halten Christen sollten ihr Licht nicht unter dem Scheffel stellen und selbstbewusst die Idee des Gemeinwohls in die Politik einbringen. Dazu hat der CDU-Politiker und frühere ... 10/08/2025 „Christen sollen sich einmischen“

Anstelle des bisher ausgerichteten Feuerwerks werden mittels Beamer Worte wie Friede, Glaube, Liebe, Hoffnung, Demut und Wir stimmungsvoll auf die Marienkirche projiziert.

Prozession mit Marienstatue aus Fatima

Bei der Schiffsprozession wird eine aus Fatima stammende Marienstatue in nächtlicher Prozession über den See geführt. Das Ereignis wird ab 19.55 Uhr auch live von Radio Maria übertragen.

Die Karten für die Prozessionsschiffe sind bereits ausverkauft. Allfällige Restkarten sind ab 11. August im Büro der Klagenfurter Dompfarre (Lidmanskygasse 14) oder unter Tel. 0676/8772-2778 erhältlich.

Bei den Anlegestellen in Krumpendorf, Pörtschach, Velden und Maria Wörth gibt es jeweils vor der Ankunft der Schiffsprozession und nach Abfahrt der Schiffe ein eigenes Programm.

Ablauf und Programm

An der Schiffsanlegestelle in der Klagenfurter Ostbucht gibt es am Freitag ab 19.30 Uhr Musik durch die Stadtkapelle Klagenfurt sowie Informatives zur Geschichte der Wallfahrt in deutscher, italienischer und englischer Sprache. Nach der offiziellen Eröffnung durch den Klagenfurter Dompfarrer Peter Allmaier und dem Segen durch Bischof Marketz legen die Schiffe um 20.15 Uhr ab und fahren die Anlegestellen Krumpendorf (20.30 Uhr), Pörtschach (ca. 21.15 Uhr), Velden (22.10 Uhr) und Maria Wörth (23.10 Uhr) an, wo die Prozession mit der Erneuerung der Weihe an die Gottesmutter ihren Abschluss findet.



In Krumpendorf werden ab 19 Uhr selbst gemachte Kräutersträuße verkauft, die bei einer Andacht um 19.30 Uhr gesegnet werden. Ab 20.45 treten Chören aus Krumpendorf auf. Nach einem Promenadenkonzert der Blasmusik St. Marein/Steiermark im Musikpavillon von Pörtschach bringt der Musikverein um 21.15 Uhr ein Kärntner „Ave Maria" von Hannes Benedikt zur Uraufführung; vorgetragen von der Sopranistin Margot Loibnegger.

In Velden gibt der dortige Musikverein von 20 bis 22 Uhr ein Strandkonzert. Die Rückkehr in Klagenfurt erfolgt gegen Mitternacht.

Geschichte der Prozession

Die Schiffsprozession auf dem Wörthersee hat Tradition. Sie geht zurück auf das Jahr 1954. Damals kam aus dem portugiesischen Marienort Fatima eine Marienstatue für die St.-Josef-Kirche nach Klagenfurt-Siebenhügel. Um diese Statue festlich in die Kirche einzuführen, kam man auf die Idee, sie mit einem Schiff von Velden zum Klagenfurter Ufer zu bringen. Von dort trug man sie in einer Lichterprozession zur Kirche.

Die Teilnahme an dieser ersten abendlichen Schiffsprozession war so groß, dass man sich entschloss, jedes Jahr zum Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel diese Statue in einer nächtlichen Prozession über den See zu führen.







(kna - rva)