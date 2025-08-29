Liechtenstein: Bischof Elbs wird Prinzessin Marie Caroline trauen
Die Feierlichkeiten sind ausschließlich geladenen Gästen vorbehalten, das Brautpaar lädt aber dazu ein, dem feierlichen Ein- und Auszug vor der Kathedrale beizuwohnen.
Ein heiliger Moment
Elbs, der neben seiner Funktion in Vorarlberg die Übergangsleitung der katholischen Kirche in Liechtenstein innehat, bezeichnete die Trauung gegenüber dem Portal vaterland.li am Donnerstag als „besonderen, ja heiligen Moment".
Er sei dankbar für das ihm entgegengebrachte Vertrauen, auch sei sein Verhältnis zur fürstlichen Familie „von großem Respekt und persönlicher Wertschätzung geprägt". Er habe trotz der hohen Bedeutung des Ereignisses „nicht damit gerechnet", diese Adelshochzeit auszurichten, freue sich nun aber umso mehr.
Prinzessin Marie Caroline, Tochter des Erbprinzen Alois und der Erbprinzessin Sophie, ist in der Modebranche tätig und lebt seit Abschluss ihrer Studien in Modedesign in Paris und New York in London. Ihr zukünftiger Gatte Leopoldo Maduro Vollmer, ein ebenfalls in London tätiger Investmentmanager venezolanischer Herkunft, studierte unter anderem im schottischen St. Andrews und Cambridge.
(kap - rva)
