Liechtenstein: Bischof Elbs wird Prinzessin Marie Caroline trauen

Der Feldkircher Bischof Benno Elbs wird am Samstag in seiner Funktion als Apostolischer Administrator der Erzdiözese Vaduz die Hochzeit von Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein (28) mit Leopoldo Maduro Vollmer (34) zelebrieren. Die Trauungsmesse findet um 11 Uhr in der Kathedrale von Vaduz statt, anschließend folgt ein Empfang auf Schloss Vaduz.

Lesen Sie auch 04/12/2024 Liechtenstein: Kirche im Schwebezustand Ein Gesetzesvorschlag der Regierung sieht die Gleichbehandlung der vom Staat anerkannten Religionsgemeinschaften vor. Zuletzt forderte ein Komitee mehr Tempo bei der Umsetzung. Der ... 29/10/2024 Liechtenstein: Mehr Seelsorger als Vorgesetzter

Die Feierlichkeiten sind ausschließlich geladenen Gästen vorbehalten, das Brautpaar lädt aber dazu ein, dem feierlichen Ein- und Auszug vor der Kathedrale beizuwohnen.

Ein heiliger Moment

Elbs, der neben seiner Funktion in Vorarlberg die Übergangsleitung der katholischen Kirche in Liechtenstein innehat, bezeichnete die Trauung gegenüber dem Portal vaterland.li am Donnerstag als „besonderen, ja heiligen Moment".

Er sei dankbar für das ihm entgegengebrachte Vertrauen, auch sei sein Verhältnis zur fürstlichen Familie „von großem Respekt und persönlicher Wertschätzung geprägt". Er habe trotz der hohen Bedeutung des Ereignisses „nicht damit gerechnet", diese Adelshochzeit auszurichten, freue sich nun aber umso mehr.



Prinzessin Marie Caroline, Tochter des Erbprinzen Alois und der Erbprinzessin Sophie, ist in der Modebranche tätig und lebt seit Abschluss ihrer Studien in Modedesign in Paris und New York in London. Ihr zukünftiger Gatte Leopoldo Maduro Vollmer, ein ebenfalls in London tätiger Investmentmanager venezolanischer Herkunft, studierte unter anderem im schottischen St. Andrews und Cambridge.

(kap - rva)