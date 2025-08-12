D: Reformbewegung wird an Heilig-Jahr-Treffen in Rom teilnehmen

Acht Vertreter von „Wir sind Kirche“ werden Ende Oktober an einem Heilig-Jahr-Treffen von synodalen Teams und partizipativen Gremien im Vatikan teilnehmen.

Das bedeutet eine Premiere für die internationale kirchliche Reformbewegung. Wie sie am Montag erklärte, kommt sie erstmals auf Einladung aus dem Vatikan nach Rom. Die Heilig-Jahr-Feiern finden vom 24. bis 26. Oktober statt; eingeladen hat der Sekretär der Weltsynode, Kardinal Mario Grech. Die Teilnehmenden werden auch mit Papst Leo XIV. zusammentreffen und durch die Heilige Pforte gehen.

„Wir sind Kirche“ tritt in ungefähr dreißig Ländern für eine stärkere Beteiligung von Laien in der katholischen Kirche ein. Die Bewegung verfolgt die Weltsynode, die Papst Franziskus (2013-25) auf den Weg gebracht hat und mit deren Umsetzung sich jetzt Franziskus‘ Nachfolger Leo beschäftigt, mit besonderem Interesse.

(vatican news – sk)

