Der deutsche Flüchtlingsbischof, Stefan Heße, ist am Samstag in die ägyptische Hauptstadt Kairo aufgebrochen. In Ägypten will er sich bis zum 5. September über die Lage der Flüchtlinge aus dem Sudan informieren.

Lesen Sie auch 25/08/2025 Sudan: Schlimmste Hungerkatastrophe der Gegenwart „Im Sudan ist die Hölle los und keiner schaut hin“, so Maria Buchwitz, Sprecherin der pax christi-Kommission Solidarität mit Zentralafrika. Die Hälfte der Bevölkerung im ...

Heße ist Erzbischof von Hamburg und von Seiten der deutschen Bischofskonferenz für das Thema Flucht und Migration zuständig. „Aufgrund des furchtbaren Bürgerkriegs, der seit 2023 im Sudan tobt, sind derzeit mehr als zwölf Millionen Menschen auf der Flucht“, erläuterte er nach seiner Ankunft in Kairo.

„Im Sudan ereignet sich die größte Vertreibungskrise weltweit. Über 1,5 Millionen Sudanesen sind ins Nachbarland Ägypten geflohen. Das wichtigste Aufnahmeland sudanesischer Schutzsuchender steht damit vor enormen Herausforderungen.“

„Im Sudan ereignet sich die größte Vertreibungskrise weltweit“

Lesen Sie auch 20/08/2025 Sudan: Ministerpräsident beklagt Entsendung kolumbianischer Söldner „Stoppt die Entsendung kolumbianischer Söldner in den Sudan“. Diesen Appell richtete der sudanesische Ministerpräsident Kamal Idris in einer Videobotschaft an die Behörden und die ...

Heße will mit seiner Reise „den Blick auf eine humanitäre Krise richten, die bei uns viel zu wenig Beachtung findet“. Die Welt dürfe die Not der sudanesischen Flüchtlinge nicht „ausblenden“. Der Erzbischof wird in Kairo u.a. das UNHCR-Registrierungszentrum besuchen und mit dem koptisch-orthodoxen Papst Tawadros II. sprechen.

In Assuan, der südlichsten Stadt des Landes, wird sich Erzbischof Heße ein Bild von der Lage sudanesischer Geflüchteter weitab der ägyptischen Hauptstadt machen und Hilfsprojekte der Catholic Relief Services (CRS) kennenlernen, darunter eine Schule für geflüchtete Kinder.

(dbk – sk)

