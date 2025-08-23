Der Leiter des Osteuropa-Hilfswerks Renovabis, Thomas Schwarz, hat vor einer Ermüdung des Engagements für die Ukraine in Deutschland gewarnt. Er kritisierte die geplante Kürzung des Etats für Entwicklungszusammenarbeit durch die Bundesregierung und den Rückgang der Spenden für sein Hilfswerk.

Lesen Sie auch 25/06/2025 Ukraine: „Morde an Kindern dürfen nicht zur Norm werden“ Das Töten und Verletzen von Kindern und die Zerstörung von Schulen in der Ukraine ist nicht hinnehmbar, sagt die Kinderrechte-NGO „Save the Children“.

Thomas Schwarz, Leiter des Osteuropa-Hilfswerks Renovabis, warnte in einem Interview mit der Zeitschrift „Publik-Forum“ vor einer nachlassenden Unterstützung für die Ukraine. Er sagte, dass der „falsche Eindruck“ wachse, „dass alle irgendwie gleichermaßen schuld seien an diesem Konflikt“. Schwarz kritisierte in diesem Zusammenhang Pläne der Bundesregierung zur Kürzung des Etats für Entwicklungszusammenarbeit. Auch Renovabis selbst verzeichne weniger Spenden.

Schwarz hob hervor, dass der Wunsch nach Frieden in der Ukraine „allgegenwärtig“ sei und auch viele Menschen in Russland wünschten, dass der „unselige Krieg möglichst bald endet“. Er mahnte, dass „Frieden immer mit Gerechtigkeit verbunden sein“ müsse und mehr sei als nur „das Schweigen der Waffen“. Er sagte, er verstehe die Forderungen der Ukrainer nach einem „gerechten Frieden“, der nicht darin bestehe, Russland die beanspruchten Gebiete zu überlassen.

Lob für ukrainische Zivilgesellschaft

Der Renovabis-Leiter lobte die ukrainische Zivilgesellschaft und bezeichnete die Ukraine als „eine funktionierende, plurale Demokratie“. Er bewundere, wie aktiv Organisationen, die sich für Kultur, Soziales und Gerechtigkeit einsetzen, weiterhin blieben.

Allerdings müsse das Land bei der Korruptionsbekämpfung nachbessern. Zwar habe die Ukraine „deutliche Fortschritte“ erzielt, kämpfe aber weiterhin mit den Folgen der wilden Privatisierungen nach dem Kommunismus. Laut Schwarz hätten „diejenigen, die zu der Zeit an den Schalthebeln saßen, Teile des Staates quasi unter den Nagel gerissen.“ Er merkte an, dass es sehr schwierig sei, diese Situation zu ändern.

(pm/kna - mg)