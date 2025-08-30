Erzbischof Koch: Nicht lamentieren, sondern Hoffnung schenken
Erzbischof Koch erinnerte in seiner Ansprache an den Weltjugendtag 2005 als ein „großes Zeichen der Hoffnung“. Mit Blick auf die aktuelle Situation von Kirche und Gesellschaft forderte er: „Lasst uns nicht nur lamentieren, sondern Hoffnung schenken“. Vor 20 Jahren feierte Papst Benedikt XVI. den Abschlussgottesdienst des Jugendtreffens auf dem Marienfeld mit über einer Million Teilnehmern.
Rückblick auf den Weltjugendtag 2005
Der bisher einzige Weltjugendtag in Deutschland fand im August 2005 statt. Junge Menschen aus aller Welt versammelten sich in und um Köln. Ein Höhepunkt war die Abschlussmesse auf dem Marienfeld, wo die Teilnehmer vorab unter freiem Himmel übernachteten und gemeinsam beteten.
Weltjugendtage finden alle paar Jahre an wechselnden Orten statt und dienen dem Zweck, die Weltkirche zu erleben, den Glauben zu feiern und zu reflektieren. Im Mittelpunkt stehen neben Gottesdiensten, Katechesen und kulturellen Veranstaltungen die persönlichen Begegnungen und Gespräche der jungen Menschen. Der nächste Weltjugendtag ist für 2027 in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul geplant.
(kna - mg)
Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.