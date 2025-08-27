D: Chemnitz feiert Ökumenisches Kulturkirchenfest
Das ökumenische Kulturkirchenfest in Chemnitz bietet den Besuchern ein breites Programm an Workshops, Bibelarbeiten, Gottesdiensten und weiteren Angeboten. Wie die Veranstalter am Dienstag ankündigten, wird die Innenstadt Schauplatz für Debatten über Themen wie Digitalisierung, Frieden, Religionsunterricht und die Rolle der Kirche in der Gesellschaft sein.
Die Veranstaltung beginnt am Samstagmorgen mit einer Podiumsdiskussion im Stadthallenpark. Daran nehmen Sachsens katholischer Bischof Heinrich Timmerevers, der evangelische Landesbischof Tobias Bilz und der frühere Bundesminister Thomas de Maizière teil. Sie diskutieren über das Thema „Kirche, Kunst und säkulare Gesellschaft“. Eine Kirchenmeile mit Ständen und einem Straßenzirkus erstreckt sich vom Jakobikirchplatz bis zum Neumarkt.
Ein musikalischer Höhepunkt am Samstagnachmittag ist das Chorfest, bei dem 67 Chöre auf dem Neumarkt zusammen singen. Am Abend laden verschiedene Musiker und Liedermacher zu Konzerten ein. In der Sankt Petrikirche wird die „Kronstädter Messe – Credo in unum Deum“ aufgeführt, eine Komposition aus dem Jahr 2017 zum Reformationsgedenken.
Das Kulturkirchenfest endet am Sonntagmorgen mit einem Gottesdienst auf der Bühne am Neumarkt. Die Bischöfe Timmerevers und Bilz werden den Gottesdienst leiten, begleitet von Chören aus Tschechien und dem britischen Manchester.
(kna - mg)
Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.