Deutsche Bischöfe rufen zu mehr Klimaschutz auf
Anlässlich des Weltgebetstags für die Bewahrung der Schöpfung am 1. September fordern fordern Kirchenführer in Deutschland ein entschlossenes Handeln angesichts des Klimawandels.
Der Münsteraner Weihbischof Rolf Lohmann, der in der Deutschen Bischofskonferenz für Umweltfragen zuständig ist, sagte am Donnerstag in Bonn: „Angesichts der zunehmend dramatischen globalen Klima- und Umweltkrise ist es wichtig, dass wir nicht verzagen, sondern ins Handeln kommen." Dies sei "eine Frage des Glaubens und der Menschlichkeit".
In diesem Jahr steht der Gebetstag unter dem Motto "Samen des Friedens und der Hoffnung". Papst Franziskus hatte die weltweite Kirchenaktion 2015 nach Veröffentlichung seiner Umwelt-Enzyklika "Laudato si" ins Leben gerufen.
(kap - skr)
28. August 2025, 15:21