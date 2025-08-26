Deutsche Caritas-Präsidentin: Dienst im Altenheim so wichtig wie in Armee
Deutschland brauche eine „Gesamtresilienzstrategie" gegen das herrschende Unsicherheitsgefühl. Es gebe zwar eine manifeste Bedrohung durch Raketen und Cyberangriffe aus Russland. „Aber wenn die nächste Pandemie kommt, ist dies eine genauso reale Gefahr", betonte Welskop-Deffaa. Daher sei eine Hierarchisierung gesellschaftlicher Dienste falsch. Deutschlands müssen sich gegen alle Sicherheitsrisiken wappnen. Nur auf den Wehrdienst zu schauen, genüge nicht. Notwendig sei eher ein „Gesellschaftsdienste-Modernisierungsgesetz".
Die Bedeutung der inneren Stabilität hob auch Präses Anna-Nicole Heinrich hervor. „Innere Stabilität hilft, im Falle der Verteidigung nach außen im Land stabil zu bleiben." Ein starkes Sozialsystem sei dabei ein wichtiger Faktor. Dort, wo die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergehe, sei das innerstaatliche Konfliktpotenzial im außerstaatlichen Konflikt viel größer, so die evangelische Kirchenfrau. Sie plädierte dafür, sich der eigenen Verantwortung für das Gemeinwesen bewusst zu werden.
(kna – gs)
Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.