D: Priester fährt für einen guten Zweck mit dem Rad bis nach Rom

In drei Tagen und ebenso vielen schlaflosen Nächten ist Pastor Pawel Nowak für den guten Zweck von Hildesheim nach Rom geradelt. Bei der Generalaudienz am Mittwoch begegnete der Bremer Priester wie erhofft Papst Leo und überreichte ihm mitgebrachte Geschenke des Kinderhospizes Löwenherz in Syke. Im anschließenden Gespräch mit Vatican News erzählten uns Pastor Nowak und seine Begleiter mehr von der Reise, dem Treffen mit Papst Leo und Nowaks nächsten großen Ziel.

„Ich bin den Papst heute persönlich kurz begegnet, ich konnte ihm nach der Generalaudienzihm die Hand schütteln und ein paar Worte mit ihm tauschen", erzählt Nowak glücklich. Selbst der Papst ist erstaunt Dabei sei wohl selbst der Papst von dem Einsatz des Priesters beeindruckt gewesen. Als er von ihm hörte, dass er drei Tage und Nächte ohne Schlaf für einen guten Zweck nach Rom geradelt war, sei es Leo gewesen, der ein Selfie mit ihm machen wollte, so Nowak immer noch ungläubig nach der Begegnung. Anschließend habe der Papst sich für die vom Kinderhospiz empfangenen Geschenke bedankt und dem Priester, seiner Pfarrei sowie den kranken Kindern und deren Familien seinen Segen gespendet. Insgesamt kamen durch die Aktion auf dem extra dafür eingerichteten Spendenkonto bereits 7000 Euro zusammen, berichtet Nowak, der jedoch vermutet, dass viele weitere Unterstützer ihre Spende direkt an das Hospiz überwiesen hätten. Ein Selfie Nowaks mit dem Papst Nicht alleine unterwegs Die ganze Aktion wäre jedoch im Alleingang undenkbar gewesen. Unterstützung bekam der Bremer Pastor von zahlreichen Mitgliedern seiner Gemeinde in Bremen. „Ich habe ihm nur angeboten, dass, falls er etwas Hilfe bräuchte, wir zur Verfügung stehen und dann brauchte er tatsächlich Hilfe", beginnt Veronika Hellmann zu erzählen. Gemeinsam mit anderen Gemeindemitgliedern habe man sich dann abgesprochen, mit dem Auto bis nach Rom zu fahren. Auf dem Weg dorthin begleiteten sie Nowak in Teams streckenweise und reichten ihm bei abgesprochenen Treffpunkten Essen und Trinken und was er sonst noch brauchte. Einmal habe er aufgrund einer Panne sogar sein Ersatzrad benötigt. Auch Jagoda Ignatowicz war gemeinsam mit ihrer Familie Teil eines Begleiterteams. Sie trafen Nowak am Gardasee und begleiteten ihn dann mit dem Auto nach Rom. „Für mich war das sehr beeindruckend", berichtet die 17-Jährige. „Ich persönlich hätte niemals gedacht, dass so etwas stattfinden könnte, auch mit dem mangelnden Schlaf und dem ganzen drumherum", ergänzt sie. Nowak mit seinem Unterstützerteam Schon die nächste Aktion geplant Jetzt erstmal ausruhen – Fehlanzeige! Der sportliche Priester hat sich schon eine neue Herausforderung gesetzt. „In Rom bleibe ich bis Samstag morgen und dann mache ich mich auf den Weg nach Österreich. In Österreich habe ich vor, bei einem Rennen teilzunehmen, einem richtigen Rennen, das erste Mal in meinem Leben und dann sofort ganz hoch gezielt, sozusagen: Es ist die Ultracycling Weltmeisterschaft – Race around Austria". 2200 km Gesamtstrecke und 30.000 Höhenmeter würden die Teilnehmer, darunter viele bekannte Profiradsportler, bewältigen müssen und dabei einmal um ganz Österreich fahren. Der 39-Jährige Priester freut sich schon darauf, zu sehen, zu welchen Leistungen er hier fähig sein wird. Dabei fährt er erneut für einen guten Zweck: Die Bremer Kinderkrebsstiftung soll diesmal Nutznießerin der Aktion werden. Pastor Nowak und zwei seiner Begleiterinnen im Gespräch mit Ralib-Victor Alyase (vatican news - rva)

