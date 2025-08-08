D: Kirchlicher Strafprozess gegen Geistlichen

Für einen Priester aus dem Dekanat Ingolstadt hat der Vatikan das Bistum Eichstätt mit der Durchführung eines kirchlichen Strafprozesses beauftragt.

Nach Bekanntwerden von Vorwürfen war der Priester vom Dienst freigestellt worden. Anlass waren Hinweise auf mutmaßlichen sexuellen Missbrauch. Das Bistum hatte die bekannt gewordenen Informationen umgehend der Staatsanwaltschaft übermittelt und Strafanzeige erstattet. Während der staatlichen Verfahren ruhte die kirchenrechtliche Voruntersuchung. Diese wurde nach Einstellung der staatlichen Verfahren fortgeführt und im Oktober 2024 mit der Empfehlung beendet, einen Strafprozess durchzuführen.

Vatikan schloss sich der Empfehlung des Bistums an

Das zuständige Dikasterium für die Glaubenslehre im Vatikan hat sich nach sorgfältiger Prüfung der Empfehlung des Bistums angeschlossen. Der Diözesanadministrator plant, für dieses Verfahren einen Sondergerichtshof mit externen Kirchenrechtlern zu besetzen. Der Priester weist die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück.

Ein abschließendes Urteil und mögliche weitere Maßnahmen können erst nach Abschluss des kirchlichen Strafprozesses erfolgen. Solange gilt für den Priester die Unschuldsvermutung. Die Gremien der betroffenen Pfarreien wurden entsprechend der Interventionsordnung informiert. Das Bistum bietet möglichen Betroffenen an, sich bei den externen Ansprechpersonen oder dem Betroffenenbeirat zu melden. Die entsprechenden Adressen finden sich auf der Internetseite des Bistums Eichstätt.

(bistum eichstätt – sk)

