ZdK Präsidentin Irme Stetter-Karp.

D: ZdK-Chefin sieht besseres Verhältnis zu Rom

„Die Kommunikation rund um die Fragen des Synodalen Wegs hat sich deutlich verbessert.” Das sagte Irme Stetter-Karp, Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), in einem am Freitag veröffentlichten Podcast. Auch generell beobachte sie eine Verbesserung in der Verständigung zwischen der katholischen Kirche in Deutschland und dem Vatikan.

Lesen Sie auch 27/06/2025 D: Erstmals Standards für Betroffenenbeteiligung Erstmals gibt es jetzt in Deutschland ein breit abgestimmtes Regelwerk für verbindliche Beteiligungsprozesse von Betroffenen bei der institutionellen Aufarbeitung von Missbrauch. 26/05/2025 D: Kardinal Marx mahnt zu Einheit nach Papstwahl So habe sie den Eindruck, dass Papst Leo XIV. gut über die Verhältnisse in Deutschland informiert sei und den Reformbemühungen positiv gegenüberstehe. „Ich finde, es gibt Anlass zu Mut oder Zuversicht, und ich kann nur wünschen, dass unser Papst seine Talente entfalten und die Kirche öffnen kann“, so Stetter-Karp. Sie setze darauf, dass Rom sich zu den Reformvorhaben in Deutschland konkret äußere; für unverbindliche Gespräche hingegen finde sich im ZdK in Zukunft kaum noch eine Mehrheit. Missverständnisse ausräumen Die Mitglieder des Synodalen Wegs in Deutschland hätten anfangs unterschätzt, wie leicht hierzulande vertraute Sprachcodes im Kontext der Weltkirche missverstanden werden könnten. Durch den Austausch im Rahmen der Weltsynode zur Synodalität sei aber deutlich geworden, dass zentrale Anliegen des deutsches Reformprozesses in vielen anderen Ländern geteilt würden. Krisen überwinden Zur Rolle der Kirche in der Gesellschaft sagte Stetter-Karp, dass sie ihr Potenzial nur entfalten könne, wenn es gelinge, die eigenen Krisen zu überwinden. Als zentrale Baustellen, an denen sich die Glaubwürdigkeit der Kirche entscheiden werde, nennt die ZdK-Präsidentin die Aufarbeitung des Missbrauchs und die Rolle der Frauen. Politisch Verantwortung übernehmen In einer Zeit, in der autoritäre und demokratiefeindliche Tendenzen zunehmen, sieht die ZdK-Präsidentin auch eine politische Verantwortung der Kirchen: Sie fordert, die Scheinlösungen der extremen Rechten im öffentlichen Raum zu „dekodieren“ und ihnen mit Aufklärung und Haltung zu begegnen. Dabei betont Stetter-Karp, dass das ZdK keine parteipolitische Linie verfolge: „Wir bilden mit unseren 230 Delegierten ein großes Spektrum der Meinungen ab.“ Themen, die dem Laiengremium wichtig seien und zu denen es sich äußere, fänden sich heute nicht mehr nur in einer Partei. Gerade diese Pluralität sei ein Ausdruck demokratischer Reife. (pm – rva) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.