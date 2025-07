Schweden/D: Wichtige Stockholmer Kirche wird katholisch

Die Johanneskirche auf dem Brunkeberg in Stockholm ist nun offiziell katholisch. Das Gotteshaus der bisher lutherischen Schwedischen Kirche, welches bereits seit 1978 für katholische Messfeiern mitgenutzt wurde, geht somit nun vollständig in den Besitz der katholischen Diözese Stockholm über.

Wie der Generalvikar der Diözese Stockholm, Jean-Pascal Lung, kürzlich bei einem Besuch einer Gruppe des deutschen Bonifatiuswerks in Stockholm berichtete - darunter war auch unser Kollege Mario Galgano als Vertreter von Vatican News Deutsch - zahlte die katholische Kirche bislang umgerechnet 90.000 Euro Miete pro Jahr für die Kirche. Nun gehe die von der lutherischen Kirche erst kürzlich renovierte Kirche kostenfrei in ihre Trägerschaft über. Allerdings entstünden dadurch 110.000 Euro Betriebskosten pro Jahr. „Für uns ist das ein wichtiges ökumenisches Zeichen“, sagte Lung.

Im Inneren der Johanneskirche in Stockholm

Ein historischer Versammlungsort

Dort, wo 1471 die entscheidende Schlacht des dänisch-schwedischen Krieges stattfand und der schwedische Reichsverweser Sven Sture den dänischen König Christian I. besiegte, finden heute Sonntag für Sonntag drei Gottesdienste für polnische und ukrainische Katholiken statt. Künftig soll es auch Messen in der eritreischen Sprache Geez geben.

Glasfenster der Johanneskirche in Stockholm

Eine wachsende Konfession

Während die lutherische Kirche Schwedens Jahr für Jahr etwa ein Prozent ihrer Gemeindeglieder verliert, wächst die Zahl der Katholiken um etwa drei Prozent pro Jahr, vor allem durch Zuzug. Nach offiziellen Angaben leben heute offiziell rund 130.000 Katholiken in Schweden; ein Bevölkerungsanteil von 1,2 Prozent. Da jedoch eine Vielzahl von Geflüchteten, aufgrund von negativen Erfahrungen mit staatlichen Behörden in ihrem Herkunfsland, eine Registrierung vermeidet, könnte die tatsächliche Zahl bei bis zu 300.000 in Schweden lebenden Katholiken liegen. „Wir sind ein Stück Weltkirche hier in Schweden", sagt Lung.

Auch die ukrainisch griechisch-katholische Gemeinde in Stockholm feiert in der Johanneskirche ihre Liturgien

Unterstützt aus Deutschland

Finanziell unterstützt wird die Stockholmer Diözese seit Jahren durch das katholische Hilfswerk Bonifatiuswerk, das etwa den Bau oder Umbau von Kirchen oder Klosteranlagen erheblich unterstützt.

(domradio/vatican news - rva)