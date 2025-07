Pater Elias Pfiffi in Jerusalem

Kirche

Unser Sonntag im Juli mit Pater Elias Pfiffi, OSB

Im Juli begleitet uns bei „Unser Sonntag“ Pater Elias Pfiffi, OSB, aus Tabgha, am See Genezareth. Der Benediktiner stammt aus der Pfalz, war Priester der Diözese Speyer und gehört nun aber seit über zwanzig Jahren zur Dormitio-Abtei in Jerusalem.

Momentan ist er Auslandsseelsorger und Geistlicher Leiter des Pilgerhauses in Tabgha am See Genezareth. Er lebt dort unweit der Grenze zum Südlibanon in seinem Kloster, auch während der Zeit des Krieges und des Raketenbeschusses aus dem Norden. Hier ein kleiner Vorgeschmack auf unsere Abendsendung am Samstag Die vollständige Betrachtung hören Sie in unserer Abendsendung am Samstag.