„Spurensuche – Schweden“: Unsere neue Podcast-Reihe im Juli

Ab Dienstag, 15. Juli, veröffentlicht Vatican News Deutsch täglich um 11 Uhr eine neue Folge der Podcast-Reihe „Spurensuche – Schweden“. Der Podcast basiert auf einer Journalistenreise des Bonifatiuswerks durch Schweden, an der auch Mario Galgano für Vatican News teilnahm.

Mit der Veröffentlichung der ersten Folge am Dienstag, 15. Juli, startet Vatican News Deutsch eine neue Podcast-Reihe mit dem Titel „Spurensuche – Schweden“. Jeden Tag erscheint um 11 Uhr eine neue Folge auf der Podcast-Seite von Vatican News Deutsch sowie auf gängigen Plattformen wie Spotify. Bisher sind mindestens acht Folgen geplant.

Die Inhalte der Reihe beruhten auf einer vom Bonifatiuswerk organisierten Pressereise nach Schweden, die vom 18. bis 23. Juni 2025 stattfand. Mario Galgano begleitete diese Reise als Vertreter von Vatican News. Ziel war es, einen Einblick in die gesellschaftliche und kirchliche Realität in Schweden zu geben.

Die Reise führte die Teilnehmenden in verschiedenen Etappen durch das Land – unter anderem nach Linköping, Lund, Stockholm und Uppsala. In Uppsala wurde das Newman-Institut besucht, die einzige katholische Hochschule Skandinaviens. Auch in Södertälje machten die Reisenden Halt, wo sie der katholisch-chaldäischen Gemeinde begegneten. Dort fand ein Gespräch mit Bischof Saad Sirop Hanna und Mitgliedern der Gemeinde statt.

Zum Programm gehörten darüber hinaus Begegnungen mit dem deutschen Botschafterehepaar, der Apostolischen Nuntiatur für Skandinavien, sowie dem Generalvikar Pascal René Lung. Ebenso standen Treffen mit Ordensschwestern verschiedener Gemeinschaften und Freiwilligen des Programms „Praktikum im Norden“ auf dem Plan. Ein besonderer Höhepunkt der Reise war die Mittsommer-Feier am Freitag, 20. Juni, im Freilichtmuseum Skansen in Stockholm. Untergebracht waren die Teilnehmenden in den Klöstern der Birgitten-Schwestern in Vadstena und Djursholm.

Mit der Podcast-Reihe „Spurensuche – Schweden“ bot Vatican News Deutsch Hörerinnen und Hörern Einblicke in das katholische Leben im mehrheitlich lutherisch geprägten Schweden.

