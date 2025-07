Über das Zuhören und Verstehen: Der Film zeigt die Religiosität in der eigenen Familie. ©Ruth Beckermann Filmproduktion

Sommergespräche: Rebecca Hirneise

Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Sommergespräche unseres Partnersenders radio klassik Stephansdom. Jede Woche stellen wir Ihnen in einem Kurzbeitrag interessante Persönlichkeiten vor - in dieser Woche die Filmemacherin Rebecca Hirneise. Das vollständige Gespräch gibt es als Podcast bei radio klassik Stephansdom zu hören.

Die Filmemacherin Rebecca Hirneise hat sich in ihrem Dokumentarfilm „Zwischen uns Gott" nach langen Jahren der Distanz ihrer streng religiösen Familie angenähert. Vor der Kamera findet ein Austausch über den Glauben statt. Das Konfrontieren war für sie selbst nicht immer einfach, wie sie zu Beginn des Sommergesprächs mit Ella Necker festhält. Hier ein Vorgeschmack auf die Sendung am Montagabend bei Radio klassik Stephansdom Die Sendung kann diesen Montag ab 17:30 Uhr über den Live-Stream auf www.radioklassik.at angehört werden und ist anschließend auch als Podcast verfügbar. (radio klassik stephansdom - cs)